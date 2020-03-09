Американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок

В 90-е вряд ли можно было найти подростка, который не имел в своей коллекции снимком актрисы. Казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала архивный снимок, на котором позирует в одном купальнике.



Шикарное тело и грудь актрисы произвели незабываемое впечатление на ее поклонником. Ее упругий пятый размер так и рвался из плена обтягивающего наряда, а идеальный пресс актрисы может заставит кусать локти даже самых горячих моделей современности.

Поклонники Андерсон по достоинству оценили такой смелый снимок, что и отразилось в сотнях восторженных комментариях.



Публикацией аравиных снимков актриса занимается регулярно.

Не так давно она поделилась кадром, на котором позирует без бюстгальтера, одев лишь шляпку, которой попыталась прикрыть свою шикарную грудь.

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