Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, взбудоражила сеть откровенным образом

23-летняя американская модель палестинского происхождения Белла Хадид является одной из самых знаменитых моделей в мире, пишет Politeka.net.

На этот раз она поразила своих поклонников невероятной красотой. Белла предстала на кадре в обычном свитере, но внимание поклонников было полностью сосредоточено на ее внешности. Легкий мейкап прекрасно подчеркнул ее идеальные черты лица.

Пикантности снимку она добавила, задрав обнаженную ногу.

Всего за несколько часов под постом Беллы ее поклонники уже наставили почти пол миллиона лайков.





Ранее она опубликовала слишком откровенный снимок, на котором позировала в длинной белой рубашке на голое тело.

Также на ней красуются темные штаны с расстегнутой ширинкой.

Напомним, что Белла родилась в семье американской модели с голландским корнями Йоланды ван де Герик и мультимиллиардера палестинского происхождения Мохаммеда Хадида. Отец модели переехал в Штаты, когда ему было 14 лет, однако до сих пор он остается верен своему вероисповеданию, которое передал своим детям.



Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".