Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, взбудоражила сеть откровенным образом
23-летняя американская модель палестинского происхождения Белла Хадид является одной из самых знаменитых моделей в мире, пишет Politeka.net.
На этот раз она поразила своих поклонников невероятной красотой. Белла предстала на кадре в обычном свитере, но внимание поклонников было полностью сосредоточено на ее внешности. Легкий мейкап прекрасно подчеркнул ее идеальные черты лица.
Пикантности снимку она добавила, задрав обнаженную ногу.
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Всего за несколько часов под постом Беллы ее поклонники уже наставили почти пол миллиона лайков.
Ранее она опубликовала слишком откровенный снимок, на котором позировала в длинной белой рубашке на голое тело.
Также на ней красуются темные штаны с расстегнутой ширинкой.
Напомним, что Белла родилась в семье американской модели с голландским корнями Йоланды ван де Герик и мультимиллиардера палестинского происхождения Мохаммеда Хадида. Отец модели переехал в Штаты, когда ему было 14 лет, однако до сих пор он остается верен своему вероисповеданию, которое передал своим детям.
Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".
Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».
Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".