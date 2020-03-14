Модель, как всегда, очень соблазнительна

Популярная модель Эмили Ратаковски, показала смелое фото



Как передает Politeka.net, модель Эмили Ратаковски прославилась благодаря своему личному блогу в Instagram. В блоге она часто публикует слишком откровенные кадры, на которых демонстрирует безупречную фигуру и яркие соблазнительные образы.

На это раз она поделилась снимков в компании своих любимых мужчин - пса Коломбо и мужа Себастьяна.

Вполне обычной семейной фотографии Эмили решила добавить пикантности, соблазнительно приспустив штаны.

Ранее модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на телешоу в платье от украинского дизайнера Светланы Бевзы.

Именно в этом наряде Эмили стала героиней популярного ночного ток-шоу Late Night with Seth Meyers на телеканале NBC.

Эмили любит делиться с поклонниками жаркими фотографиями. Звезда не теряет ни одного случая похвастаться стройной фигурой.

Снимки она показывает в своем блоге Instagram. Так, она не только доказывает насколько привлекательная, но и делает рекламу собственному бренду.

Напомним, в конце февраля 2018 Эмили Ратаковски вышла замуж. Свадьба Эмили была нестандартной — вместо пышного платья невеста надела брючный костюм от Zara, а предложение руки и сердца ее муж сделал с помощью подручных средств.

Напомним, Ратаковски похвасталась безупречным телом в короткой майке.

Как сообщала Politeka, растрепанная красотка Ратаковски оказалась в постели с настоящим зверем.

Также Politeka писала, что Ратаковски не смогла скрыть свои формы в малюсеньком топике.