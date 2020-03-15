Американская фитнес-модель Николь Амато опубликовала откровенный снимок в своем Инстаграм

Звезда предстала в одном нижнем белье, пишет Рoliteka.net.

Красотка выставила свою упругую пятую точку в крохотных кружевных бикини. Лифчик на тонких бретельках обвил почти всю спину модели.

Большая грудь едва держалась в тонком кружевном лифчике.

Изгибы тела Амато заворожили. Стройная красотка стояла вполоборота, засветив самые сочные места: "Размеры впечатляют". Кроме того, на боку Николь можно заметить татуировку в виде китайских иероглифов.

Завершали распутный образ аксессуары.

Николь наклонила голову вбок, распустив пышные волосы.

На лице красотки выделяются темные брови и пышные ресницы. Девушка слегка выставила вперед пухлые губы, добавив образу некой пикантности.

"Должна ли я вернуться к коротким волосам?", - поинтересовалась звезда у подписчиков.

За 10 часов пост собрал боле 9000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов своему кумиру. Они восхитились ее телом, написав, что та бомба. Кроме того, обсудили вопрос коротких волос: некоторые писали - теперешняя длина лучше, а другие - наоборот, а остальные отмечали, что Амато выглядит шикарно с любыми волосами.

Напомним, Николь Амато разместила фото, на котором предстала практически голой - лишь белые полоски украшали ее тело и прикрывали самые сокровенные места.

На снимке звезда позировала в зеленых растениях. Она немного выгнулась и продемонстрировала свой упругий пресс. Несмотря на то, что большая грудь была скрыта под белым рисунком, все равно она сильно выделялась и отвести от нее взгляда было невозможно.

Большая грудь, стальной пресс, тонкая талия и подкаченные ножки - в Амато идеально все.

Ранее мы писали, что Николь Амато позировала, верятно, обнаженной. Она прикрылась плащевой тканью разных цветов. Из-под покрывала проглядывалось обнаженное тело. Амато будто обняла ткань ногами, в то же время раскинув их по сторонам.

Звезда вытащила руки, положив одну из них на груди, а второй - прикоснулась к лицу.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

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