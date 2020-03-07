40-летняя российская певица Анна Семенович посветила своим главным достоинством

Как передает Politeka.net красотка поделилась жаркими кадрами в своих "сториз" в Инстаграм. Так, на одном из фото артистка предстала в автомобиле: на ней светло-серый пиджак, под которым темный низ, открывающий восхитительный вид на зону декольте. Горячая искусительница акцентировала внимание на огромных прелестях, постукивая по ним пальцами, при этом дерзко глядя в объектив.

На другом кадре Анна предстала на вечеринке. Девушка в черном платье с оригинальным белым узором и с распущенными волосами поиграла на камеру, кривляясь, посылая воздушные поцелуйчики и улыбаясь. Обворожительный внешний вид артистки никого не может оставить равнодушным.

Ранее мы сообщали, Семенович, которая недавно отпраздновала 40-летие призналась, что застыла в возрасте 27 лет: чувствует себя молодой и физически, и морально. Красотка поделилась фото, на котором она предстала без макияжа, в пижаме - только что проснулась в самолете.

«Девочки, если кто-то комплексует по поводу возраста, забейте. Нам столько, на сколько мы себя чувствуем. Я себя уже давно чувствую на 27 и выгляжу на 27. И это не магия — это мое намерение!», - написала Семенович, раскрыв главный секрет своего цветущего вида. По ее словам, это любовь.

Несмотря на позитивный настрой, многие пользователи упрекнули Анну в том, что у нее до сих пор нет семьи и детей, в частности.

"Можно думать сколько угодно! Но природу не обманешь!", "Быстро рожать! Времени нет у тебя!", "А мне через неделю 40.. и я в шоке от этого... никогда не думал, что доживу", "Уже 40, а семьи и детей нет, ну ну...", - писали в комментариях.

Также мы сообщали, певица огорошила праздничным нарядом ко дню рождения. Анна выставила фото в "сториз": на ней до неприличия коротке платье сочного синего оттенка, которое выгодно подчеркнуло пышную фигуру.

Напомним, что Анна Семенович полностью разделась и поразила влажными кадрами прямо в ванной: "Вот это вид!".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович посветила своими шарами в экстремальном декольте: мечта любого мужчины.

Также Politeka сообщала, что обиженная Анна Семенович отреагировала на тройной подбородок и пузо: "Конечно, не 18 лет, но...".