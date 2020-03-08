Известная российская певица Анна Семенович показала новый кадр в Инстаграм

На фото Анна позирует в черной кофточке, платье в горошек, а также шляпке. Она стоит возле закрытых тюльпанов. На фоне можно увидеть стол, диван, комнатный цветок, а также окно с деревом за ним. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Девочки, с праздником мои красавицы. Каждая из нас -Богиня, любите себя, цените себя и будьте счастливы. Хвалите себя, балуйте себя , говорите себе, как вы бесценны ! Показывайте мужчинам пример, как им нужно себя с нами вести. Любви нам девочки и отличного настроения , я вас люблю", - написала Анна.

Фото набрало более 5 тысяч лайков и много комментариев. В них пользователи поздравляли Анну с весенним праздником.

Ранее мы сообщали, что 40-летняя российская певица Анна Семенович посветила своим главным достоинством.

Так, на одном из фото артистка предстала в автомобиле: на ней светло-серый пиджак, под которым темный низ, открывающий восхитительный вид на зону декольте. Горячая искусительница акцентировала внимание на огромных прелестях, постукивая по ним пальцами, при этом дерзко глядя в объектив.

На другом кадре Анна предстала на вечеринке. Девушка в черном платье с оригинальным белым узором и с распущенными волосами поиграла на камеру, кривляясь, посылая воздушные поцелуйчики и улыбаясь. Обворожительный внешний вид артистки никого не может оставить равнодушным.

Сообщалось, что мокрая Семенович без одежды и стыда показала себя в ванной.

На фото Семенович позирует в ванной без одежды. Она сделала маску для лица и позировала довольно крупным планом, чтобы не засветить главное пикантное место. На фоне можно увидеть столик с косметикой, а также другие предметы интерьера. Волосы Анна собрала в этот раз в хвост.

Напомним, Семенович не удержалась и выдала главный секрет своей красоты

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