Известная российская певица и экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина поделилась милыми фото со своим любимцем

Знаменитость любит баловать своих подписчиков довольно откровенными снимками, на которых не стесняется демонстрировать свою фигуру. Однако, в этот раз певица предстала перед поклонниками в неожиданно простом образе.

Как сообщает Politeka, Серябкина запостила несколько новых фото в разделе Сториз своего Инстаграм. На них она позирует в чем-то похожем на черный пеньюар с кружевной вставкой и такой же черный халатик. При этом точно рассмотреть одежду певицы нельзя. Кроме того, можно заметить, что на лице у Серябкиной отсутствует косметика. Ее волосы небрежно распущены, а сама певица сидит в непринужденной позе с оголенными ногами.

Стоит отметить, что позирует Серябкина не одна: у нее на руках сидит ее песик. На одном из снимков он даже решил лизнуть лицо хозяйки.

Впрочем, поклонники звезды не смогли прокомментировать забавный кадр, ведь в разделе Сториз отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали о том, что новый снимок Серябкиной появился в фан-группе звезды в Инстаграм.

На фото певица позировала у стены с тарелками. Артистка выбрала черный топ с пикантным вырезом и сеточкой в районе груди.

Прелести Серябкиной выпирают и кажется вот-вот покажется нечто самое сокровенное. Сверху Оля надела блестящую куртку.

Звезда стояла в анфас, будто вытянув вперед пухлые губки. На ее лиуе также выделяются брови и пышные черные ресничик. Оля не улыбается, но остается все такой же красивой.

"Здесь я не нужна, Там я невозможна", - подписали снимок авторы поста.

Также мы писали, что Оля Серябкина позировала в кожаном наряде, поверх которого решила набросить джинсовую курточку.

Поза звезды была не очень приличной, однако девушку это явно не смущает.

«Content killer. Сегодня не могу остановиться )) И не надо выбирать одну из фоток. Мне нравятся все», - говорится в подписи.

Напомним, экс-солистка "Серебро" впечатлила шикарными формами в сеточке и черной коже.

Как сообщала Politeka, пышногрудая экс-солистка "Серебро" посветила сладкими местами в одной сеточке.

Также Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» в кожаном наряде застыла в неприличной позе.