Эмили Ратаковски удивила даже самых преданных поклонников своим новым снимком без белья

Популярная американская модель и начинающая актриса всегда славилась своей идеальной фигурой. Сама Ратаковски утверждает, что ей повезло с метаболизмом, но в то же время усердно работает над поддержанием своего тела в отличной форме. Не удивительно, что модель любит позировать в нарядах, которые позволяют зрителям по достоинству оценить результаты ее работы.

Как сообщает Politeka, новое фото красотки не стало исключением. Так, на своей странице в Инстаграм Эмили поделилась атмосферным снимком, на котором она сидит на корточках возле стены. Модель одета в стильный брючный костюм, пиджак которого выглядит на ней великоватым. Однако, внимание зрителя тут же привлекает тот факт, что под расстегнутым пиджаком у Ратаковски ничего нет.

Поклонники модели не сдерживают своих эмоций в комментариях под фото, не переставая восхищаться ее красотой. Всего за пару часов снимок набрал сотни тысяч лайков.

Ранее мы писали о том, что Ратаковски, помимо всего прочего, активно борется за женские права. Звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм, на фото которого позирует с плакатом, касающимся прав женщин.

Красотка, несмотря на столь серьезную тему, решила выбрать для мероприятия весьма откровенный наряд.

Звезда позировала в белой короткой майке и джинсах на высокой посадке. Кроме своего стального пресса звезда подчеркнула тонкую талию. Джинсы обтянули ее упругую пятую точку.

Тонкая майка была с глубоим декольте и выделила ее пышную грудь.

Звезда подняла волосы вверх. На ней были черные стильные очки. Завершили ее образ аксессуары, в том числе сумка.

"...Мюриэль Рукейзер в 1968 году написала: «Что произойдет, если одна женщина расскажет правду о своей жизни? Мир расколется»... Мы должны продолжать бороться. Истина каждой женщины имеет значение. Будте смелыми, мои подруги", - подписала фото актриса.

Напомним, Ратаковски похвасталась безупречным телом в короткой майке.

Как сообщала Politeka, растрепанная красотка Ратаковски оказалась в постели с настоящим зверем.

Также Politeka писала, что Ратаковски не смогла скрыть свои формы в малюсеньком топике.