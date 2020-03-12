Известная британская модель Деми Роуз, которую называют молодой копией Ким Кардашьян, показала новые кадры в Инстаграм

На кадрах Деми сразу показала себя в черно-голубом купальнике. Образ она дополнила соломенной шляпкой, которую после этого сняла. Она позировала напротив ванной. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре Роуз уже стояла возле кровати в другой одежде. На ней был бюстгальтер или что-то подобное, а также прозрачный черный низ.

Фанаты не смогли прокомментировать или поставить лайки под фото. Все из-за того, что кадры были опубликованы в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что модель Деми Роуз, которая прославилась как британская Ким Кардашьян, порадовала поклонников новой откровенной фотосессией.

«Она такая высокая, что только глубокая душа может познать ее небесную суть», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Роуз позирует в экстра-мини бикини, которое минимально прикрывает ее формы. Это спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«Горячая штучка», «божественный вид», «у меня аж челюсть отпадает», «богиня Деми», «очень красиво», «ты всегда выглядишь просто бомбезно», «идеальные формы – всем бы такие», - пишут они.

Сообщалось, что модель Деми Роуз, более известная как «молодая копия Ким Кардашьян», продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.

Модель опубликовала серию снимком, на которых она стоит в новой модели купальника. Спереди он немного завышен, но оголяет по бокам пышные бедра модели. Сзади трусики от купальника сделаны в виде стрингов. Отметим, что 24-летняя модель покрутилась со всех сторон, показав, чем наградила ее природа. На фото она кажется идеальной, но видно, что снимки сильно отфотошопили.

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