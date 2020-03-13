От звезды не оторваться

Американская фитнес-модель Николь Амато радует поклонников откровенными снимками

На странице Инстаграм звезды можно заметить немало фото откровенного характера, в том числе, где Амато обнаженная, пишет Рoliteka.net.

Недавно Николь разместила фото, на котором предстала практически голой - лишь белые полоски украшали ее тело и прикрывали самые сокровенные места.

На снимке звезда позировала в зеленых растениях. Она немного выгнулась и продемонстрировала свой упругий пресс. Несмотря на то, что большая грудь была скрыта под белым рисунком, все равно она сильно выделялась и отвести от нее взгляда было невозможно.

Большая грудь, стальной пресс, тонкая талия и подкаченные ножки - в Амато идеально все.

Красотка смотрела в камеру, ее волнистые волосы были распущенные. Девушка приоткрыла губы.

Красотка заворожила своими формами. Она хвастается ими совершенно без стеснения и только поражает своим превосходством, аж дрожь пробирает.

Откровенное фото было опубликовано в сториз, поэтому пользователи сети не смогли открыто написать инстадиве комплименты. Однако, судя по другим постам, поклонники заваливают звезду массой комплиментов.

Стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписаны более 600 тысяч человек, и ее популярность только набирает популярность.

Напомним, Николь Амато родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке.

Девушка занимается балетом и йогой. Также она соблюдает диету.

Красотку заметили модельные агентства, с одним из них она заключила контракт. Название компании "Ford Agency". Теперь фитнес-модель берет участие в европейских съемках.

Ранее сообщалось, что Николь Амато похвасталась фигурой в блестящем бикини.

Модель позировала, стоя по колено в воде бассейна.

Сверкающий купальник подчеркнул безупречные формы знаменитости: пышные груди и бедра.

Звезда также продемонстрировала свои пятую точку, тонкую талию и стальной пресс.

На ней были видны различные украшения. К тому же на лице кроме бровей выделялись пышные ресницы.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

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