Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась формами в обтягивающей одежде

На одних из недавних снимков звезда предстала в облегающем топе с глубоким декольте, пишет Politeka.net.

Грудь выпирала из наряда и было чувство, что сейчас выпрыгнет.

Также Анфиса предстала в черных брюках на выской посадке, которые подчеркнули ее тонкую талию. Кожаные брюки хорошо сели на пышных бедрах звезды и выделили их.

Чехова распустила короткие волосы, она улыбалась, либо страстно смотрела в камеру. Красотка была на высоте.

В посте телеведущая подробно рассказала о своем образе и о фирме, котороая ей очень нравится.

"Состав тканей такой натуральный, как будто бабушка связала заботливыми ручками из шёрстки своих любимых барашков☺️☺️☺️", - рассказала Анфиса.

За час пост собрал более 4500 лайков и много комментариев.

"Стильно и очень красиво👍", "Какая красивая женщина!🌹", "Вау😍😘", "Вкусненькоооо👌❤️❤️❤️", Огонь🔥🔥🔥", "Боже, вы просто шикарны❤️👏", "Вам не идут 🤷‍♀️", "Розовая пантера!", "Фигура красива", "Вечно молодая красивая модная", "брюки на вас классно смотрятся", "Анфиса, самая красивая и прекрасная женщина 👍👑💋😘", "👌 прям красотка", "Красавица!!! Шикарная!!🌷", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса была в черно-белой рубашке и черной джинсовой юбке. Длина последней позволила полюбоваться ножками знаменитости.

Теледива также позировала в черных босоножках на выском и толстом каблуке. Завершала ее образ кепи на голове и поясок на тонкой талии.

Глаза подчеркнули черные тени, а на губах виднелась слегка розовая помада.

Ранее мы писали, что Анфиса, одетая в черный комбинезон и темные колготки, предстала в разных ракурсах. У девушки накручены волосы и сделан яркий макияж.

По ее словам, моделям size plus важно уметь правильно позировать, чтобы скрывать все недостатки. Поклонникам очень понравились рекомендации Анфисы. Они оставили под постом почти 21 тысячу лайков.

Пользователи сети восхвалили фигуру знаменитости, написав массу комплиментов под постом.

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".

Также Politeka писала, что Чехова огорошила внезапной сменой имиджа, отрезав рыжую копну: "Как Малефисента".