Экс-участница Nikita, в которой ранее выступала и украинская звезда Playboy Даша Астафьева, Анастасия Кумейко резвится на отдыхе

Артистка позировала плавая в воде в темном купальнике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Насти. В своих сториз Dj Nana показала подкачанное тело, а также, вероятно, свою грудь в открытом купальнике крупным планом.

В своем же посте артистка-красотка позировала сидя за столом, а перед ней предстала аппетитная картина: борщ, перец и даже чеснок. При этом на фото снято, как камера телефона фотографирует "нависшую" над всеми этими украинскими гастрономическими богатсвами грудь:

«Поиграем? 😜Игра называется "Что лишнее". Пиши в комментариях, что на фото лишнее👇». Фолловеры Насти, как всегда, активны и пишут свои варианты ответа, а также делают артистке комплименты:

«Как вы мне надоели обе😭😂»

«Лишнее? Что за вопрос?! Лишний бюстгалтер конечно!!!!»

«Сиси✌😉»

«Рюмка»

«Какие классные луковицы 🔥🔥🔥»

«Красотки)))»

Ранее мы рассказывали, что что Настя, известная еще как DJ NANA, показала новый образ у себя на страничке в соцсети.

На фото Кумейко позирует в длинных черных сапогах, свитере и шортах. Волосы в этот раз Анастасия распустила. На фоне можно увидеть большой стул со спинкой, а по бокам сухие растения. Певица решила отвести взгляд от камеры в сторону.

Напомним, что Кумейко похвасталась идеальным прессом с утра 22 февраля. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, на котором позировала в теплой плюшевой пижаме.

«Кофе, а затем мир ☕️ Желаю замечательного дня ❤️», – подписала она нежный снимок.

Фото она поделилась в сториз, ведь приложение напомнило ей, что в этот день два года назад была сделана эта публикация. Так, в конце февраля 2018 года экс-Никита практически ничем не отличалась от сегодняшней: ее фигура не набрала лишних килограмм за пару лет.

На фото Кумейко подняла свитер от пижамы до самой груди, обнажив плоский живот, а другой рукой взъерошила волосы.

На штанах красуется мордочка овечки, а вся пижама выполнена как будто из овечьей шерсти.

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