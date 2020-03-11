Экс-участница Nikita, в которой ранее выступала и украинская звезда Playboy Даша Астафьева, Анастасия Кумейко резвится на отдыхе
Артистка позировала плавая в воде в темном купальнике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Насти. В своих сториз Dj Nana показала подкачанное тело, а также, вероятно, свою грудь в открытом купальнике крупным планом.
В своем же посте артистка-красотка позировала сидя за столом, а перед ней предстала аппетитная картина: борщ, перец и даже чеснок. При этом на фото снято, как камера телефона фотографирует "нависшую" над всеми этими украинскими гастрономическими богатсвами грудь:
«Поиграем? 😜Игра называется "Что лишнее". Пиши в комментариях, что на фото лишнее👇». Фолловеры Насти, как всегда, активны и пишут свои варианты ответа, а также делают артистке комплименты:
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«Как вы мне надоели обе😭😂»
«Лишнее? Что за вопрос?! Лишний бюстгалтер конечно!!!!»
«Сиси✌😉»
«Рюмка»
«Какие классные луковицы 🔥🔥🔥»
«Красотки)))»
Ранее мы рассказывали, что что Настя, известная еще как DJ NANA, показала новый образ у себя на страничке в соцсети.
На фото Кумейко позирует в длинных черных сапогах, свитере и шортах. Волосы в этот раз Анастасия распустила. На фоне можно увидеть большой стул со спинкой, а по бокам сухие растения. Певица решила отвести взгляд от камеры в сторону.
Напомним, что Кумейко похвасталась идеальным прессом с утра 22 февраля. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, на котором позировала в теплой плюшевой пижаме.
«Кофе, а затем мир ☕️ Желаю замечательного дня ❤️», – подписала она нежный снимок.
Фото она поделилась в сториз, ведь приложение напомнило ей, что в этот день два года назад была сделана эта публикация. Так, в конце февраля 2018 года экс-Никита практически ничем не отличалась от сегодняшней: ее фигура не набрала лишних килограмм за пару лет.
На фото Кумейко подняла свитер от пижамы до самой груди, обнажив плоский живот, а другой рукой взъерошила волосы.
На штанах красуется мордочка овечки, а вся пижама выполнена как будто из овечьей шерсти.
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