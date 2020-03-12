Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова показала, как полные модели должны позировать на камеру

Рекомендациями она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На серии снимков Анфиса, одетая в черный комбинезон и темные колготки, позирует в разных ракурсах. У девушки накручены волосы и сделан яркий макияж.

«На этой неделе, в программе «Модель XL» я буду показывать участницам позы, в которых пышные формы смотрятся наиболее выигрышно. Вот некоторые подписчики возмущаются, что на видео я кажусь крупнее, чем на фото. И если отбросить тот факт, что видео прибавляет человеку порядка 8 лишних кг, то открою вам секрет: Выигрышная поза на фото может значительно уменьшить пропорции тела, выделить бедра, сузить талию и прикрыть живот!», - отмечает Чехова.

По ее словам, моделям size plus важно уметь правильно позировать, чтобы скрывать все недостатки. Поклонникам очень понравились рекомендации Анфисы. Они оставили под постом почти 21 тысячу лайков.

«На Джей Ло похожа», «Пухляш», «Вау вау вау!!! Анфиса», «Везде хороша!», «Во всех позах красавица», «Какая красивая фигура», «В жизни вообще-стройняшка», «Анфисочка я обожаю вас в этой передаче вы шикарная)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова показала, в каких отелях она останавливается. Женщина поделилась фотографией, на которой она в дорогом отеле лежит на королевской софе. Чехова задрала ножки и держит в руках чашечку чая. Сзади нее красуются колонны, роскошная кровать и столик. По виду номера можно сказать, что именно в таких апартаментах жили короли. Как выяснилось, это отель в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Чехова без стыда сверкнула пышными формами на крыше дома: "Все сошли с ума!".

Также Politeka писала, что сочная Чехова заняла опасную позу и научила мужчин любить женщин: "будет гораздо приятней...".

А еще Politeka сообщала, что эффектная Чехова разлеглась на крыше и задрала ноги ради сочных фото: поза впечатляет.