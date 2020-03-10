Старшая сестра Ким Кардашьян Кортни взбудоражила новой фотосессий в прозрачном платье

40-летняя звезда американских телешоу не отстает от своих младших сестричек и не перестает радовать поклонников новыми кадрами в соблазнительных образах. Как сообщает Politeka, на этот раз Кортни появилась на обложке известного американского журнала, посвященного здоровью.

Для фотосессии знаменитости подобрали по-настоящему впечатляющий наряд: Кортни предстала перед зрителями в полупрозрачном белом мини-платье с приспущенными бретелями.

Звезда сидит на полу, обхватив ноги руками и пристально смотрит в камеру. Ее образ дополняют роскошные распущенные волосы и макияж в натуральных тонах.

Всего за пару часов снимок Кортни набрал почти полмиллиона лайков и более 2 тысяч коментариев. Поклонники звезды сходят с ума от ее нового образа.

Ранее мы писали о том, что Кортни опубликовала снимок, сделанный на кухне.

На нем она запечатлена у плиты что-то помешивает в кастрюльке. При этом она сосредоточенно позирует и смотрит в камеру. Как видно, на кухню Кортни пришла в откровенном вечернем платье изумрудного цвета, декорированном под змеиную кожу.

Наряд с глубоким вырезом оголил изящную спину и рельефный живот, а также подчеркнул стройную фигуру. Ее волосы распущены и выпрямлены, а на лице легкий макияж. В подписи к фото Кортни сообщила, что готовит чай.

Также мы сообщали, что Кортни показала в сети новое фото, сделанное в необычном для нее образе - деловом. Для этого Кортни одела кожаные штаны, жакет и топ одного цвета.

Волосы модели распущены, а на ее лице легкий макияж. Поклонники в восторге от нового снимка Инста-дивы и засыпали ее огромным количеством комплиментов и лайков.

Обратим внимание что количество подписчиков Кортни Кардашьян уже перевалило за 86 миллионов и продолжает стремительно расти.

Напомним, сочная сестричка Кардашьян подразнила формами в откровенном мини.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.