Экс-участница группы Nikita Анастасия Кумейко поделилась откровенными снимками с отдыха и не только

Артистка позировала в воде, на ее подтянутом теле при этом красовался черный купальник. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Насти.

Dj Nana очень порадовала, вероятно, ее поклонников, показав, как ее тело было в воде и выпятив при этом свои подкачанные ягодицы прямо на камеру.

Кроме того артистка-красотка позировала ранее в студии и в своих сториз показала насколько эффектным получился результат фотосэта. Так на Насти была кепи, чулки в сетку, такого же "состава" топик и звезда была без белья под ним. Кроме того, образ дополнили коротенькие кожанные шортики на подтяжках и яркий макияж на лице артистки. Таже во время съемок Кумейко задрала ногу повыше, чем сделала кадр еще более привлекающим внимание и пикантным.

Ранее мы рассказывали, что что Настя, известная еще как DJ NANA, показала новый образ у себя на страничке в соцсети.

На фото Кумейко позирует в длинных черных сапогах, свитере и шортах. Волосы в этот раз Анастасия распустила. На фоне можно увидеть большой стул со спинкой, а по бокам сухие растения. Певица решила отвести взгляд от камеры в сторону.

Напомним, что Кумейко похвасталась идеальным прессом с утра 22 февраля. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, на котором позировала в теплой плюшевой пижаме.

«Кофе, а затем мир ☕️ Желаю замечательного дня ❤️», – подписала она нежный снимок.

Фото она поделилась в сториз, ведь приложение напомнило ей, что в этот день два года назад была сделана эта публикация. Так, в конце февраля 2018 года экс-Никита практически ничем не отличалась от сегодняшней: ее фигура не набрала лишних килограмм за пару лет.

На фото Кумейко подняла свитер от пижамы до самой груди, обнажив плоский живот, а другой рукой взъерошила волосы.

На штанах красуется мордочка овечки, а вся пижама выполнена как будто из овечьей шерсти.

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