Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников откровенными снимками в мини-платье, выставив напоказ роскошное тело

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Чувствую Себя Потрясающе Сегодня! 🌺 Мое тело чувствует себя сильным, мое умственное состояние- спокойным, а сердце- радостным. Возвращение к рутине точно держит меня в центре внимания. Как бы я ни любила путешествовать, дома я становлюсь умственно сильнее. - Я надеюсь, что вы все прекрасно проведете воскресенье! Это одна из моих 4-х фотографий, сделанных на Гавайях. Ты можешь сказать, что было ветрено?», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Чери позирует в откровенном мини-платье, демонстрируя сочные формы. На это обратили внимание и поклонники звезды.

«Идеальное тело», «вот это настоящий космос! Божественно», «нельзя быть такой красивой – залип, капец», «так выглядит реальное наслажденье», - пишут они.

Ранее мы писали, что обладательница роскошных женственных форм Ана Чери решила не только свою объемную грудь на камеру засветить, но и быть полезной для своих фолловеров

Звезда сети позировала в кофточке из-под которой выглядывало темное кружевное белье.

Так в новом своем опубликованном видео артистка рассказывает, как делает прическу "игривые кудряшки". Ана сняла целую видео-инструкцию, где пошагово рассказывает, что надо делать для того, чтобы у Вас была такая "очаровательная" прическа, как у нее.

Женщины, разумеется, внимали советам пышногрудой красавицы, а большинство мужчин любовались мега-откровенным декольте знаменитости. Помимо этого, пользователи также отметили, что Ана с влажными волосами выглядит очень "соблазнительно", а также, что ее губы "уже не знают предела", намекая на то, что фигуристая красавица-модель перебарщивает с уколами красоты и прочими популярными у женщин стареющих или не имеющих своей красивой "от природы" формы губ процедурами.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.