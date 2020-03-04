Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко поделилась откровенным снимком с отдыха

Артистка позировала практически без одежды и в бассейне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Насти.

Так новый снимок Dj Nana очень порадовал ее поклонников, они пишут, что таких "горячих красоток" в украинском шоу-бизе еще надо поискать. Кроме того, что Анастасия "изогнулась, как русалочка", пишут ее фаны, она еще позировала в купальнике, который не так хорошо видно на фото, но вместе с тем вид у артистки был просто потрясающий. Она держала ноги и руки наружу, а ее тело было в воде.

На снимке Кумейко частично засветила свою небольшую грудь и видно, что артистка в целом находится в отменной физической форме. Позировала отечественная знаменитость также в стильной солнцезащите на фоне потрясающей красоты водной глади и при естественном освещении.

Ранее мы рассказывали, что что Настя, известная еще как DJ NANA, показала новый образ у себя на страничке в соцсети.

На фото Кумейко позирует в длинных черных сапогах, свитере и шортах. Волосы в этот раз Анастасия распустила. На фоне можно увидеть большой стул со спинкой, а по бокам сухие растения. Певица решила отвести взгляд от камеры в сторону.

Напомним, что Кумейко похвасталась идеальным прессом с утра 22 февраля. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, на котором позировала в теплой плюшевой пижаме.

«Кофе, а затем мир ☕️ Желаю замечательного дня ❤️», – подписала она нежный снимок.

Фото она поделилась в сториз, ведь приложение напомнило ей, что в этот день два года назад была сделана эта публикация. Так, в конце февраля 2018 года экс-Никита практически ничем не отличалась от сегодняшней: ее фигура не набрала лишних килограмм за пару лет.

На фото Кумейко подняла свитер от пижамы до самой груди, обнажив плоский живот, а другой рукой взъерошила волосы.

На штанах красуется мордочка овечки, а вся пижама выполнена как будто из овечьей шерсти.

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