Обладательница роскошных женственных форм Ана Чери решила не только свою объемную грудь на камеру засветить, но и быть полезной для своих фолловеров

Звезда сети позировала в кофточке из-под которой выглядывало темное кружевное белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram фитнес-модели.

Так в новом своем опубликованном видео артистка рассказывает, как делает прическу "игривые кудряшки". Ана сняла целую видео-инструкцию, где пошагово рассказывает, что надо делать для того, чтобы у Вас была такая "очаровательная" прическа, как у нее.

Женщины, разумеется, внимали советам пышногрудой красавицы, а большинство мужчин любовались мега-откровенным декольте знаменитости. Помимо этого, пользователи также отметили, что Ана с влажными волосами выглядит очень "соблазнительно", а также, что ее губы "уже не знают предела", намекая на то, что фигуристая красавица-модель перебарщивает с уколами красоты и прочими популярными у женщин стареющих или не имеющих своей красивой "от природы" формы губ процедурами.

Как сообщалсь ранее, фитнес-модель Ана Чери покрасовалась перед камерами в летнем соблазнительном "прикиде".

Известная фигуристая красавица-артистка позировала в кокетливом платьице с глубоким декольте.

Стройная знаменость пожелала всем хорошего четверга, представ перед камерами на, вероятно, качеле, в светлом корсетном мини-платье в мелкий цветочек красного цвета и со шнуровками внизу.

На снимке Ана улыбалась и держалась за канаты конструкции, легкий образ не был утяжелен массивными украшениями иили ярким макияжем - Чери выглядела свежо и привлекательно. Поклонники под постом пышногрудой красавицы написали не мало приятностей-комментариев в адрес звезды сети.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.