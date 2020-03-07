Обладательница роскошных женственных форм Ана Чери решила не только свою объемную грудь на камеру засветить, но и быть полезной для своих фолловеров

Звезда сети позировала в кофточке из-под которой выглядывало темное кружевное белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram фитнес-модели.

Так в новом своем опубликованном видео артистка рассказывает, как делает прическу "игривые кудряшки". Ана сняла целую видео-инструкцию, где пошагово рассказывает, что надо делать для того, чтобы у Вас была такая "очаровательная" прическа, как у нее.

Женщины, разумеется, внимали советам пышногрудой красавицы, а большинство мужчин любовались мега-откровенным декольте знаменитости. Помимо этого, пользователи также отметили, что Ана с влажными волосами выглядит очень "соблазнительно", а также, что ее губы "уже не знают предела", намекая на то, что фигуристая красавица-модель перебарщивает с уколами красоты и прочими популярными у женщин стареющих или не имеющих своей красивой "от природы" формы губ процедурами.

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Tips on this style: 💖 Ya gotta have some kind of wave or curl to your hair. 🙆🏻‍♀️ 💖 After applying products and scrunching, diffuse your hair on high heat at high settings but DO NOT let it touch your hair! 💖 Once your hair is mostly dry add more gel, and turn settings down to warm and low then diffuse the roots to add volume!! 💖 Once your hair is completely dry use your curling iron to Randomly select hair strands to curl and alternate the curl direction for a more natural look. 💖 Last, use your fingers to shake out the root/add more volume and gently define some curls, but DO NOT pull your fingers through the ends, you want to be delicate and keep the curls intact. 💖 And there you have it! My big hair secrets 🙆🏻‍♀️💁🏻‍♀️ The products I used in order: @bumbleandbumble Hairdresser Invisible Oil (heart protection) @theouai Rose Hair and Body Oil @devacurl Wave Maker And Light Defining Gel @bumbleandbumble BB Glow (more Heat protection) @hottoolspro curling iron #hairstyles #curls #wavyhair #glam #beauty #bumbleandbumble #hair #bighair #bighairdontcare #ouai #devacurl

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Как сообщалсь ранее, фитнес-модель Ана Чери покрасовалась перед камерами в летнем соблазнительном "прикиде".

Известная фигуристая красавица-артистка позировала в кокетливом платьице с глубоким декольте.

Стройная знаменость пожелала всем хорошего четверга, представ перед камерами на, вероятно, качеле, в светлом корсетном мини-платье в мелкий цветочек красного цвета и со шнуровками внизу.

На снимке Ана улыбалась и держалась за канаты конструкции, легкий образ не был утяжелен массивными украшениями иили ярким макияжем - Чери выглядела свежо и привлекательно. Поклонники под постом пышногрудой красавицы написали не мало приятностей-комментариев в адрес звезды сети.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.