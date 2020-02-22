Тилан Блондо, которая из самой красивой девочки превратилась в очень привлекательную девушку, опубликовала новое фото в Инстаграм
Девушка занимается модельным бизнесом, и это не удивительно с ее данными, пишет Politeka.net.
Красотка часто публикует яркие фото, демонстрируя свою внешность. Так, недавно модель поделилась снимком из какого-то заведения.
Девушка позировала в футболке и джинсах с необычным принтом. Тилан закинула ноги в массивных ботинках на сиденье. Блондо наклонила голову, убрав волосы набок. Она смотрела в камеру, не улыбаясь.
Даже в таком наряде Тилан не смогла скрыть свое великолепие: стройную фигуру и тонкую талию. Кроме того, стоит отметить, что на лице звезды практически нет макияжа, а выделяются лишь темные брови.
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Завершили ее образ блестящие серьги в ушах.
"Ты знаешь, где меня найти", - подписала фото Блондо.
За 11 часов пост звезды собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети интересовались, где проводит время красотка, а также писали комплименты. В частности люди говорилит, что девушка очень привлекательная и идеал.
Напомним, Тилан Блондо предстала в роскошном наряде. На модели был кожаный пиджак черного цвета, а также штаны из того же материала.
Эффектная шатенка маняще смотрела в объектив, при этом она серьезна, даже, можно сказать, сжала губы.
Тилан позировала, сидя на фоне красного фона, слегка расставив ноги и подняв одну руку к голове, дотронувшись к распущенным волосам.
Ранее мы писали, что Тилан Блондо в очередной раз продемонстрировала роскошную фигуру.
18-летняя французская модель опубликовала фотографию со съемок для Cosmopolitan.
Она позировала босиком, в длинном атласном серебристом платье с разрезом, который позволяет рассмотреть длинные и стройные ноги красотки.
На руках Тилан видно несколько татуировок.
Ранее сообщалось, что Тилан Блондо предстала в тесном костюме пестрой расцветки. На Тилан: брюки, обтянувшие ее стройные ножки и аппетитные бедра, а также топ с длинными рукавами, открывший восхитительный вид на зону декольте.
Напомним, самая красивая девочка в мире ошеломила фото с мохнатым красавчиком.
Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, как развлекается с парнем: «Недетские шалости».
Также Politeka писала, что «самая красивая девочка мира» отпраздновала 18-летие: как сейчас выглядит Тилан Блондо.