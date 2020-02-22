Тилан Блондо, которая из самой красивой девочки превратилась в очень привлекательную девушку, опубликовала новое фото в Инстаграм

Девушка занимается модельным бизнесом, и это не удивительно с ее данными, пишет Politeka.net.

Красотка часто публикует яркие фото, демонстрируя свою внешность. Так, недавно модель поделилась снимком из какого-то заведения.

Девушка позировала в футболке и джинсах с необычным принтом. Тилан закинула ноги в массивных ботинках на сиденье. Блондо наклонила голову, убрав волосы набок. Она смотрела в камеру, не улыбаясь.

Даже в таком наряде Тилан не смогла скрыть свое великолепие: стройную фигуру и тонкую талию. Кроме того, стоит отметить, что на лице звезды практически нет макияжа, а выделяются лишь темные брови.

Завершили ее образ блестящие серьги в ушах.

"Ты знаешь, где меня найти", - подписала фото Блондо.

За 11 часов пост звезды собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети интересовались, где проводит время красотка, а также писали комплименты. В частности люди говорилит, что девушка очень привлекательная и идеал.

Напомним, Тилан Блондо предстала в роскошном наряде. На модели был кожаный пиджак черного цвета, а также штаны из того же материала.

Эффектная шатенка маняще смотрела в объектив, при этом она серьезна, даже, можно сказать, сжала губы.

Тилан позировала, сидя на фоне красного фона, слегка расставив ноги и подняв одну руку к голове, дотронувшись к распущенным волосам.

Ранее мы писали, что Тилан Блондо в очередной раз продемонстрировала роскошную фигуру.

18-летняя французская модель опубликовала фотографию со съемок для Cosmopolitan.

Она позировала босиком, в длинном атласном серебристом платье с разрезом, который позволяет рассмотреть длинные и стройные ноги красотки.

На руках Тилан видно несколько татуировок.

Ранее сообщалось, что Тилан Блондо предстала в тесном костюме пестрой расцветки. На Тилан: брюки, обтянувшие ее стройные ножки и аппетитные бедра, а также топ с длинными рукавами, открывший восхитительный вид на зону декольте.

Напомним, самая красивая девочка в мире ошеломила фото с мохнатым красавчиком.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, как развлекается с парнем: «Недетские шалости».

Также Politeka писала, что «самая красивая девочка мира» отпраздновала 18-летие: как сейчас выглядит Тилан Блондо.