Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд показала очередное горячее фото

Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу.

Спустя некоторое время Эбигейл уже снималась для крупных мужских журналов, журналов моды и компаний. Естественно, девушка не упускает возможности заработать на аккаунте. Рекламный пост на ее страничке стоит десятки тысяч долларов, более того Эбигейл сотрудничает со многими компаниями.

Новые снимки захватывают внимание пользователей сети буквально с первого взгляда.

На этот раз пышнотелая красотка решила продемонстрировать свой пляжный образ, который составил полосатый купальник, который едва удерживает ее аппетитные формы. Известная модель еще раз доказала, что ее форма просто безупречна.

Она стоит в своей спальне, переводя камеру с упругих ягодиц на глубокое декольте, а после – на лицо. Эбигейл улыбается, а также приподнимает вверх бикини, натянув его так, что, кажется, будто лямки сейчас разорвутся.

К сожалению пользователи сети лишены возможности оставлять свои комментарии под снимками, ведь их она опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что модель Эбигейл Рэтчфорд в откровенном платье засветила роскошные формы, едва не разорвав наряд.

«Стиль 80-х», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что а опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в платье с глубоким декольте, которое едва вмещает роскошные формы девушки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.