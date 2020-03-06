Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер удивила снимками в неожиданном «ковбойском» стиле

22-летняя сестра Ким Кардашьян уже успела сколотить целое состояние на собственном бренде косметики и рекламе в своем Инстаграм. Это позволило ей стать самым молодым миллиардером в истории.

Как сообщает Politeka, знойная красавица удивила поклонников новым ярким образом на вечеринке своей подруги. Судя по всему, праздник был задуман в ковбойском стиле, так как большинство гостей выбрали соответствующие наряды. Сама Кайли появилась на вечеринке в костюме из ярко-красного топа без бретелек и ассиметричной юбки с характерной для этого стиля бахромой.

Кайли опубликовала целую серию снимков. На одном из них она позирует томно прижавшись к своей блондинке-подруге в леопардовом наряде.

Еще на одном фото Кайли сидит рядом со своей сестрой, моделью Кендалл Дженнер, которая появилась на празднике в брючном костюме с топом с глубоким декольте, а также в ковбойских сапогах и шляпе.

Поклонники красотки оценили снимки по достоинству. Всего за пару часов фотографии набрали более 2 миллионов лайков и 7 тысяч комментариев.

До этого мы писали о том, что Кендалл Дженнер показалась перед камерой практически полностью раздетой.

Младшая из сестер Ким Кардашьян, топ-модель и просто красавица показала, как релаксирует на яхте с подругами и родственниками.

Кендалл развалилась в крохотном купальнике на лавке палубы и принимала солнечные ванны, также длинноногая красотка-артистка позировала на лежаке в открытом купальнике со своей фигуристой сестрой - богатой и также, как и Кендалл знаменитой Кайли Дженнер.

Кендалл также запечатлела, как читает и потягивает коктейли, погода стояла солнечная и наверняка дамы отдохнули на славу. Стоит ли говорить, что все снимки носили откровенный характер, а известные на весь мир красавицы охотно продемонстрировали все преимущества своих женственных и стройных фигур.

Напомним, длинноногая Кендалл Дженнер показала самые горячие позы в крошечном бикини.

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер без одежды посоревновалась со своей знойной сестричкой Кендалл.

Также Politeka писала, что неприличная Кайли Дженнер взбудоражила эффектными фото с блондинкой.