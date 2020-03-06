Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер порадовала поклонников фото с моделью Анастасией Караниколау

Звезды позировали на пляже, хвастаясь своими прелестями, пишет Рoliteka.net.

Красотки позировали в купальниках и порео. Дженнер надела бикини розовых цветов, а ее подруга - синих.

Купальные наряды выделили пышные груди и бедра знаменитостей, а также можно было насладиться красотой их ровных ножек.

Обе стояли на песке, выставив вперед конечности. Девушки не улыбались, а можно сказать, дерзки смотрели в камеру.

Образ красоток завершили серьги, которые стали видны благодаря тому, что они убрали волосы назад.

Макияж был сделан в стиле Кайли: в коричневых тонах.

За пять часов пост Дженнер собрал более трех миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети завалили моделей комплиментами. Даже известная сестра Кайли, Ким Кардашьян, не удержалась и написала комментарий: "Вау это выглядит так красиво".

Люди не могли оторваться от форм знаменитостей в этих бикини, в общем: "Какие конфетки".

Напомним, Кайли Дженнер позировала с Анастасией Караниколау и в другом образе. Обе полностью разделись и надели поверх оголенных тел прозрачные платья.

Кайли стояла, прижавшись к Анастасии. Платья обтягивают аппетитные формы девушек, но ничего лишнего в кадр не попадает.

Фотографии оказались настолько откровенными, что за короткое время собрали более 1,6 миллиона лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала на шезлонге в бикини. Купальник был настолько откровенный, что ее пышная грудь еле помещается в него. Красотка томно смотрела в камеру, демонстрируя все свои достоинства.

«Вау», «Невероятная», «Королева», «Выглядишь счастливой», - написали пользователи сети.

Напомним также, что Кайли Дженнер выбрала для отдыха коричневый купальник с принтом. Купальный наряд идеально подчеркнул тонкую талию, пышные груди и бедра знаменитости.

От фигуры Дженнер нельзя оторвать взгляда. К тому же глубокое декольте придавало образу пикантности, а длинные серьги и массивное кольцо - дополнили его.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют

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