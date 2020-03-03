Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер устроила горячую фотосессию со своей сестрой Кендалл

Младшие сестрички знаменитой Ким Кардашьян не теряют времени даром. Так, в свои 22 года Кайли успела стать самым молодым миллиардером в истории, зарабатывая в первую очередь на продвижении собственной косметики и рекламе в своем Инстаграм.

В свою очередь, 24-летняя Кендалл считается самой высокооплачиваемой моделью в мире. Ее доход за 2018 год составил $22,5 млн.

При этом обе сестры часто снимаются в рекламе различных брендов. В том числе, девушки позируют в купальниках и нижнем белье. Как сообщает Politeka, в новой фотосессии звездные красотки поучаствовали вдвоем.

На кадрах Кайли и Кендалл позируют в откровенных купальниках яркой расцветки на фоне роскошного особняка. На некоторых фото сестры стоят вплотную друг к другу и Кендалл облокачивается на Кайли.

Кроме того, фотограф, которая вела съемку, в своем Инстаграм поделилась еще одним совместным кадром с сестричками. На нем сестры Дженнер позируют на пляже в купальниках бикини, развалившись прямо на песке.

Поклонники горячих сестричек не могли пройти мимо таких кадров. На странице Кайли снимки набрали уже более 3 миллионов лайков и более 15 тысяч комментариев.

До этого мы писали о том, что Кайли опубликовала новое фото в купальнике.

Звезда позировала на пляже, поразив своей идеальной внешностью. Кайли выбрала для отдыха коричневый купальник с принтом.

Купальный наряд идеально подчеркнул тонкую талию, пышные груди и бедра знаменитости. От фигуры Дженнер нельзя оторвать взгляда. К тому же глубокое декольте придавало образу пикантности: "Ого, аж слов не хватает".

Хотя звезда и проводила время на пляже, она все же не забыла об аксессуарах. Длинные серьги и массивное кольцо - дополнили образ.

Также на пальцах Дженнер можно заметить длинный квадратный маникюр. Миллиардерша положила руки себе на голову, убрав с лица волосы.

Напомним, бесстыжая Кайли Дженнер посветила своим богатством на песке.

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер разделась и засветила самые аппетитные места.

Также Politeka писала, что Кайли Дженер показала аппетитные места в прозрачном платье.