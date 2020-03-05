Кендалл Дженнер показалась перед камерой практически полностью раздетой

Младшая из сестер Ким Кардашьян, топ-модель и просто красавица показала, как релаксирует на яхте с подругами и родственниками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram мировой знаменитости.

Кендалл развалилась в крохотном купальнике на лавке палубы и принимала солнечные ванны, также длинноногая красотка-артистка позировала на лежаке в открытом купальнике со своей фигуристой сестрой - богатой и также, как и Кендалл знаменитой Кайли Дженнер.

Кендалл также запечатлела, как читает и потягивает коктейли, погода стояла солнечная и наверняка дамы отдохнули на славу. Стоит ли говорить, что все снимки носили откровенный характер, а известные на весь мир красавицы охотно продемонстрировали все преимущества своих женственных и стройных фигур...

До этого мы писали о том, что Кендалл сменила цвет волос.

Красотка опубликовала фото новой себя в сториз в соцсети инстаграм. На нем она позирует сидя в автомобиле в коричневой тонкой маечке на бретелях и с массивным золотым колье на шее. Свой образ она дополнила дерзким макияжем в карамельных тонах и увесистыми серьгами в цвет колье.

Сзади нее видно открытый люк в авто, видно, что фото или архивное, или было сделано в южных штатах Америки.

На корнях волос можно заметить темные отросшие волосы, что говорит или о профессиональной ретуши в фотошопе, или о том, что модель действительно стала блондинкой.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер показала сочные формы в купальнике: «лучше, чем Кардашьян»