Фитнес-модель Ана Чери обратилась к своим подписчикам в откровенном наряде и покорила сеть

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует на камеру в серой блузке, из-под которой видно белье девушки. Оно едва прикрывает пышные формы Чери. Дополнял образ элегантный кулон и красивая прическа.

Уточним, что девушка под конец обращения начала крутить прелестями на камеру, однако ее поклонники не смогли что-либо сказать – кадры она разместила у себя в Сторис.

Как сообщалсь ранее, фитнес-модель Ана Чери покрасовалась перед камерами в летнем соблазнительном "прикиде".

Известная фигуристая красавица-артистка позировала в кокетливом платьице с глубоким декольте.

Стройная знаменость пожелала всем хорошего четверга, представ перед камерами на, вероятно, качеле, в светлом корсетном мини-платье в мелкий цветочек красного цвета и со шнуровками внизу.

На снимке Ана улыбалась и держалась за канаты конструкции, легкий образ не был утяжелен массивными украшениями иили ярким макияжем - Чери выглядела свежо и привлекательно. Поклонники под постом пышногрудой красавицы написали не мало приятностей-комментариев в адрес звезды сети.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.