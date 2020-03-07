Известная фитнес-модель Ана Чери решила продемонстрировать фигуру в спортивном костюме

Звезда часто публикует откровенные фото, однако в этот раз она была немного скромнее, пишет Politeka.net.

На фото модель предстала в обтягивающем наряде, который оголил ее упругий живот. Топ имел бантик впереди, из-за чего это было более пикантно. Груди едва не вываливались из облегающей одежды.

Ровные и подкаченные ножки были затянуты узкой тканью леггинсов.

Завершили ее образ красивые украшения.

Также нельзя не обратить внимания на аккуратные косички на голове.

Звезда позировала сидя, и закинув ноги. Она улыбнулась и опустила глаза. Слов не хватает, чтобы описать это.

За восемь часов пост Аны собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети называли ее самой прекраной девушкой в мире. Кроме того, ее фигура была достойна отдельных комплиментов.

Напомним, Ана Чери позировала, сидя на пляже. На звезде - яркий купальник, открывший ее аппетитные прелести. В частности купальный наряд подчеркнул большие груди и бедра звезды а также благодаря нему виден упругий живот и стройные ножки знаменитости.

Красотка улыбалась, заложив желтый цветок за ушко. Она улыбалась и выглядела чудесно.

На шее красотки была заметна цепочка с кулоном. Также образ модели дополнили сережки-кольца.

Ранее мы писали, что Ана Чери пожелала всем хорошего четверга, представ перед камерами на, вероятно, качеле, в светлом корсетном мини-платье в мелкий цветочек красного цвета и со шнуровками внизу.

На снимке Ана улыбалась и держалась за канаты конструкции, легкий образ не был утяжелен массивными украшениями или ярким макияжем - Чери выглядела свежо и привлекательно.

Напомним также, что Ана Чери позировала в мини-бикини, элегантно его подтягивая руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ты будешь счастлива – сказала жизнь, - но для начала я сделаю тебя сильной. Я и то, и другое, и мне хорошо от моей борьбы. Желаю всем хорошего дня. И если вам трудно, знайте – это для того, чтобы вы стали сильнее завтра», - подписано фото.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.