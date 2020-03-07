Известная фитнес-модель Ана Чери решила продемонстрировать фигуру в спортивном костюме
Звезда часто публикует откровенные фото, однако в этот раз она была немного скромнее, пишет Politeka.net.
На фото модель предстала в обтягивающем наряде, который оголил ее упругий живот. Топ имел бантик впереди, из-за чего это было более пикантно. Груди едва не вываливались из облегающей одежды.
Ровные и подкаченные ножки были затянуты узкой тканью леггинсов.
Завершили ее образ красивые украшения.
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Также нельзя не обратить внимания на аккуратные косички на голове.
Звезда позировала сидя, и закинув ноги. Она улыбнулась и опустила глаза. Слов не хватает, чтобы описать это.
За восемь часов пост Аны собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети называли ее самой прекраной девушкой в мире. Кроме того, ее фигура была достойна отдельных комплиментов.
Напомним, Ана Чери позировала, сидя на пляже. На звезде - яркий купальник, открывший ее аппетитные прелести. В частности купальный наряд подчеркнул большие груди и бедра звезды а также благодаря нему виден упругий живот и стройные ножки знаменитости.
Красотка улыбалась, заложив желтый цветок за ушко. Она улыбалась и выглядела чудесно.
На шее красотки была заметна цепочка с кулоном. Также образ модели дополнили сережки-кольца.
Ранее мы писали, что Ана Чери пожелала всем хорошего четверга, представ перед камерами на, вероятно, качеле, в светлом корсетном мини-платье в мелкий цветочек красного цвета и со шнуровками внизу.
На снимке Ана улыбалась и держалась за канаты конструкции, легкий образ не был утяжелен массивными украшениями или ярким макияжем - Чери выглядела свежо и привлекательно.
Напомним также, что Ана Чери позировала в мини-бикини, элегантно его подтягивая руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Ты будешь счастлива – сказала жизнь, - но для начала я сделаю тебя сильной. Я и то, и другое, и мне хорошо от моей борьбы. Желаю всем хорошего дня. И если вам трудно, знайте – это для того, чтобы вы стали сильнее завтра», - подписано фото.
Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.
Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.