Фитнес-модель Ана Чери решила показать на камеру идеальные формы в купальнике, и едва не «потеряла» их

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка держится одной рукой за ветку, а второй снимает себя на камеру, демонстрируя поклонникам идеальные формы в тесном наряде. Пи этом звезда ехидно заигрывает в камеру. Как можно заметить, топ слишком облегает формы, из-за чего кажется, что они сейчас «выпрыгнут».

Однако, поскольку снимки были опубликованы в Сторис – поклонники Чери не смогли что-либо сказать.

Ранее мы писали, что знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о своем питании. Ко всему прочему, девушка не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.

На этот раз она вновь вернулась к своим любимым фото в купальниках.

Девушка опубликовала горячие фото с пляжа, где предстала в бикини своей любимой расцветки – леопардовой. Крошечные бюстгальтер и трусики едва прикрывают соблазнительное тело звезды, демонстрируя ее пышную грудь и тонкую талию. Завершают образ черная шляпка, золотые цепочки и массивные серьги-кольца.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.