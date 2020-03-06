Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, веселилась в одном из заведений

Несколько соответствующих фото звезда опубликовала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На снимках красотка позирует в черных футболке и рубашке, а также в желтых очках. Волосы у нее распущенные. Завершили образ необычные сережки.

Звезда была не одна, а в компании - подруга модели выбрала более откровенный наряд с вырезом в районе груди.

На фото Белла была в игривом настроении, она улыбалась, показывала язык, и, в общем, вела себя непринужденно.

За восемь часов пост знаменитости собрал почти 200 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что размещенные фото - в стиле 2000-х.

Девушек называли не только очень красивыми, но и милыми ангелами и признавались им в любви.

"Такие красивые", "Вау", "Крошки", "Королева Белла", "Ты такая классная", "Поверь мне, я так сильно люблю тебя ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Белла Хадид дефилировала по подиуму в белом пальто с мехом и крупными пуговицами. Одежда подчеркнула ее тонкую талию и пышную грудь.

Образ Хадид завершали белоснежные перчатки, сумочка и серьги.

Нельзя было не обратить внимания на яркий макияж звезды, в частности, красные сочные губы.

Ранее мы писали, что Белла Хадид предстала на подиуме в аскетическом, но, вместе с тем, не без "перчинки" образе.

Прямые волосы, минимум макияжа, темно-синий наряд - блузка на пуговках и трусики под пояс - сделали из Беллы настоящую, если не снежную, то просто королеву или царевну-несмеяну.

Напомним также, что Белла Хадид позировала в весьма необычном и откровенном наряде. Судя по подписи к фото, это свадебное платье. Правда на месте груди у платья сетка, которая полностью оголяет грудь модели.

В посте Белла Хадид написала благодарность дизайнерам за такой образ невесты.

Поклонникам понравился новый образ модели. Снимки собрали более 500 тысяч лайков. В комментариях поклонники модели высказывают свое восхищение.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".