Известная фитнес-модель Ана Чери порадовала пикантным снимком с отдыха в одном мини-бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ты будешь счастлива – сказала жизнь, - но для начала я сделаю тебя сильной. Я и то, и другое, и мне хорошо от моей борьбы. Желаю всем хорошего дня. И если вам трудно, знайте – это для того, чтобы вы стали сильнее завтра», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Чери позирует в мини-бикини, элегантно его подтягивая руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Бомбезно», «невероятная», «идеальное тело»,» выглядишь просто шикарно», «вот это формы», - пишут они.

Ранее мы писали, что знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о своем питании. Ко всему прочему, девушка не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.

На этот раз она вновь вернулась к своим любимым фото в купальниках.

Девушка опубликовала горячие фото с пляжа, где предстала в бикини своей любимой расцветки – леопардовой. Крошечные бюстгальтер и трусики едва прикрывают соблазнительное тело звезды, демонстрируя ее пышную грудь и тонкую талию. Завершают образ черная шляпка, золотые цепочки и массивные серьги-кольца.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.