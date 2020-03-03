Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников новым откровенным снимком с тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Если иметь правильное мышление, это изменит вашу жизнь. Нужно быть позитивным уже сегодня. PS этот спортивный бюстгальтер буквально потрясающий, он заставит ваши сис*ки выглядеть великолепно», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Чери позирует с поднятыми руками, выставив напоказ роскошное тело. Ее формы подчеркивают красивые лосины. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Божественная», «идеальный вид», «выглядишь потрясно», «ты всегда выглядишь бомбезно. А сейчас – особенно», «супер вообще», - пишут они.

Ранее мы писали, что знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о своем питании. Ко всему прочему, девушка не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.

На этот раз она вновь вернулась к своим любимым фото в купальниках.

Девушка опубликовала горячие фото с пляжа, где предстала в бикини своей любимой расцветки – леопардовой. Крошечные бюстгальтер и трусики едва прикрывают соблазнительное тело звезды, демонстрируя ее пышную грудь и тонкую талию. Завершают образ черная шляпка, золотые цепочки и массивные серьги-кольца.

На втором снимке она также демонстрирует фигуру во всей своей красе, но на этот раз на ней бикини в цветочный орнамент, а волосы собраны в высокий пучок.

К сожалению пользователи сети лишены возможности оставлять свои комментарии под снимками, ведь их красотка предпочла показать в своем Instagram-Stories.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.