Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, поразила новыми откровенными снимками с фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в ярком, даже кислотном платье, демонстрируя на камеру точеную фигуру. При этом она развивает платье, оголяя фигуру еще больше.

В подписи к кадрам говорится об открытии шоурума, однако надпись практически незаметна на фоне звезды.

Поклонники Омович не смогли что-либо сказать – кадры модель выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, звезда Инстаграма Алена Омович отправилась на отдых за границу и забросала сеть откровенными фото с пляжа.

В социальной сети Инстаграм набирает популярности 25-летняя модель из Горловки Алена Омович. Девушка сделала себе множество пластических операций и полностью «перекроила» свою внешность. Силиконовый бюст и попа, накачанные ботоксом губы и много другое - всё это она с достоинством демонстрирует в своем микроблоге.

За выдающиеся формы ее уже окрестили украинской Ким Кардашьян.



Инста-дива много путешествует по различным заграничным курортам. На этот красотку занесло в Доминикану.

На новых снимках Омович примерила хищный наряд. Она позирует на фоне красивейшего морского пейзажа в разных соблазнительных позах.

Пикантные кадры будоражат фантазию и пленяют откровенностью. Модель покрутилась перед камерой, дабы дать возможность фанатам разглядеть все ее сочные места и насладиться открывшимся видом.

Напомним, украинская Кардашьян в невидимых трусиках расставила ноги и заставила мужчин вспотеть

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