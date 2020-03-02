Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, поразила новыми откровенными снимками с фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, девушка позирует в ярком, даже кислотном платье, демонстрируя на камеру точеную фигуру. При этом она развивает платье, оголяя фигуру еще больше.
В подписи к кадрам говорится об открытии шоурума, однако надпись практически незаметна на фоне звезды.
Поклонники Омович не смогли что-либо сказать – кадры модель выбросила у себя в Сторис.
Как сообщалось ранее, звезда Инстаграма Алена Омович отправилась на отдых за границу и забросала сеть откровенными фото с пляжа.
В социальной сети Инстаграм набирает популярности 25-летняя модель из Горловки Алена Омович. Девушка сделала себе множество пластических операций и полностью «перекроила» свою внешность. Силиконовый бюст и попа, накачанные ботоксом губы и много другое - всё это она с достоинством демонстрирует в своем микроблоге.
За выдающиеся формы ее уже окрестили украинской Ким Кардашьян.
Инста-дива много путешествует по различным заграничным курортам. На этот красотку занесло в Доминикану.
На новых снимках Омович примерила хищный наряд. Она позирует на фоне красивейшего морского пейзажа в разных соблазнительных позах.
Пикантные кадры будоражат фантазию и пленяют откровенностью. Модель покрутилась перед камерой, дабы дать возможность фанатам разглядеть все ее сочные места и насладиться открывшимся видом.
Напомним, украинская Кардашьян в невидимых трусиках расставила ноги и заставила мужчин вспотеть
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