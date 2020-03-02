Известная фитнес-модель Ана Чери славится горячими снимками в Инстаграм

Звезда опубликовала новое провокационное фото некоторое время назад, пишет Politeka.net.

На снимке красотка позирует, сидя на пляже. На звезде яркий купальник, открывший ее аппетитные прелести. В частности купальный наряд подчеркнул большие груди и бедра звезды а также благодаря нему виден упругий живот и стройные ножки знаменитости.

Красотка улыбалась, заложив желтый цветок за ушко. Она улыбалась и выглядела чудесно.

На шее красотки была заметна цепочка с кулоном. Также образ модели дополнили сережки-кольца.

Рядом с Аной находилсь черная кепка и шлепки. Позади - пальмы и другие деревья.

Модель, как и место, в котором она позировала выглядело замечательно.

"Этот отпуск был настолько расслабляющим, что не будет много контента, но это то, что вы и должны делать в настоящем отпуске, верно? Спать, есть, жить моментом - это было так мило 🙌🏼", - подписала фото Чери, поставив геолокацию "Гавайи".

За 13 часов пост собрал более 180 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что Ана прекрасна и они рады ее видеть. Некоторые назвали красотку идеальной и непревзойденной.

Напомним, Ана Чери опубликовала горячие фото с пляжа, где предстала в бикини необычной расцветки.

Крошечные бюстгальтер и трусики едва прикрывают соблазнительное тело звезды, демонстрируя ее пышную грудь и тонкую талию.

Завершают образ черная шляпка, золотые цепочки и массивные серьги-кольца.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала вместе с известным мастером по бровям Джесси Сьеррой.

На видео обе девушки – в пляжных нарядах. Ана Чери – в белом с рисунком бикини, которое практически не скрывает все самые соблазнительные части тела, а Джесси – в топе телесного цвета и черных трусиках, а на талии – черный платок из прозрачной ткани.

Напомним также, что Ана Чери позировала в черном облегающем топе и спортивных штанах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Великолепная», «очень хорошо смотритесь», «невероятные формы», - написали они.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.