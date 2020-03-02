Модель Алена Омович, известная как украинская копия Ким Кардашьян, поделилась откровенным снимком в открытом купальнике

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке девушка лежит на шезлонге в такой позе, что видно ее округлые формы спереди и сзади. Купальник Омович настолько миниатюрный, что едва прикрывает ее достоинства. Судя по всему, девушка уже успела прилично загореть на отдыхе, так как ее тело на фото бронзового оттенка.

«Куда бы вы хотели сейчас полететь? Только честно», - подписала модель свой снимок.

За два часа новое фото Омович собрало почти 11 тысяч лайков. Поклонники активно комментируют пост.

«Нахрен с планеты на Марс или Венеру», «и куда не глянь ... одни бууулочки!», «Расскажите, как питаетесь, чтобы держать себя в форме?», «Какая вы красивая», «Ален, мне же не кажется что на попе имплантант выделяется?», - пишут пользователи сети.

Как известно, Омович со своим мужчиной отдыхает сейчас в Доминиканской республике. Девушка делится яркими снимками с отдыха на дорогом курорте, ежедневно меняя купальники.

Ранее мы писали, что Алена Омович показала свою идеальную фигуру в практически незаметном бикини. Нижняя часть купальника точно претендует на обозначение "невидимой", потому как трусики звезды практически не были видны. Также модель надела верх купальника, который едва прикрывал самые пикантные участки тела украинской знаменитости.

Как известно, Алене Омович 27 лет. Девушка делает очень много пластических операций и уколов красоты, благодаря чему выглядит как кукла Барби. В модельном бизнесе Алена работает с 15 лет, а Инстаграм начала вести в 20 лет. Сегодня у нее более 1,1 миллиона подписчиков.

Напомним, что Алена Омович в хищном наряде раздвинула ноги до неприличия: "Ну и размеры".

Как сообщала Politeka, Алена Омович в откровенном купальнике покорила люксовый курорт: "Я у твоих ног".

Также Politeka писала, что Омович не удержала "персики" в откровенном платье: "Ого, как торчат".