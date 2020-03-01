Известная фитнес-модель Ана Чери решила показать на камеру, чем ее наградила природа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на первом снимке Чери позирует в облегающем топе, который едва прикрывает роскошные формы. Дополняет образ звезда броским макияжем.

А на другой фотографии Чери позирует с расстегнутой кофтой в крохотном топе. Кажется, что «бомбы» звезды буквально выпрыгивают из белья. Однако, поскольку снимок был опубликован в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Ранее мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери любит окружать себя красивыми людьми.

33-летняя красотка поделилась в своем сториз в Instagram видео, на котором «зажигает» вместе с известным мастером по бровям Джесси Сьеррой.

На видео обе девушки – в пляжных нарядах. Ана Чери – в белом с рисунком бикини, которое практически не скрывает все самые соблазнительные части тела, а Джесси – в топе телесного цвета и черных трусиках, а на талии – черный платок из прозрачной ткани.

Особое внимание привлекают татуировки стилиста, которыми украшена значительная часть ее тела.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.