Известная фитнес-модель Ана Чери решила показать на камеру, чем ее наградила природа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на первом снимке Чери позирует в облегающем топе, который едва прикрывает роскошные формы. Дополняет образ звезда броским макияжем.
А на другой фотографии Чери позирует с расстегнутой кофтой в крохотном топе. Кажется, что «бомбы» звезды буквально выпрыгивают из белья. Однако, поскольку снимок был опубликован в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.
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Ранее мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери любит окружать себя красивыми людьми.
33-летняя красотка поделилась в своем сториз в Instagram видео, на котором «зажигает» вместе с известным мастером по бровям Джесси Сьеррой.
На видео обе девушки – в пляжных нарядах. Ана Чери – в белом с рисунком бикини, которое практически не скрывает все самые соблазнительные части тела, а Джесси – в топе телесного цвета и черных трусиках, а на талии – черный платок из прозрачной ткани.
Особое внимание привлекают татуировки стилиста, которыми украшена значительная часть ее тела.
Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.
Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.