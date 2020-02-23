Бывшая участница женской группы ВИА Гра Татьяна Котова опубликовала серию откровенных снимков

Фотографии она выложила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Таким образом девушка решила поздравить мужчин с 23 февраля.

«Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок — достойным, каждая идея — рабочей, каждое слово — значимым, а каждое действие — уверенным! Любите и побеждайте всегда», - написала звезда.

На фото, из которых Котова сделала небольшое слайд-шоу, отобраны самые откровенные снимки звезды. На многих она запечатлена в белье и купальниках, а на нескольких фотографиях и вовсе без белья. Так, на одном снимке Котова стоит боком без трусов, а на другом прикрывается шляпкой.

Поклонники красотки уже успели посмотреть видео более 200 тысяч раз. В комментариях целая буря восхищений.

«Определённо, это лучшее поздравление для меня», «Долго к тексту не мог перейти. Спасибо большое», «Как же ты прекрасна, ох и повезло же кому то..», «Чуть помедленнее!, «Хорошее тело», «Вот это поздравление! Особенно фото, где без трусов. Искренне верю, что именно так и нужно поздравлять всех мужчин страны))», «Спасибо! Аж зашевелилось всё. Красавица», «В следующем году предлагаю просто встать голой», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Котова опубликовала снимок с розой. На фото она позирует в белой рубашке с расстёгнутыми пуговицами на груди в окружении роз. Под низ она надела светлый бюстгальтер, который выглядывает из-под одежды.

Как известно, 34-летняя Котова родилась в России. В 2006 году она стала обладательницей титула «Мисс Россия», а в 2008 году заняла место Веры Брежневой в группе ВИА Гра. Там девушка продержалась два года. В 2016-2017 годах пела в группе Queens.

Напомним, что знойная блондинка из ВИА Гра раскорячилась прямо на полу ради пикантного фото: "Дикая кошечка".

Как сообщала Politeka, сочная экс-ВИА Гра в одном топе показала, как нужно начинать утро: "Божественное тело!".

Также Politeka писала, что бесстыжая Татьяна Котова задрала платье и показала все самое аппетитное: "Ух, какая кошечка".