Тетяна Котова, колишня учасниця групи ВІА Гра продемонструвала нове фото в Instagram
Як передає Politeka.net, 34-річна виконавиця досить активно веде свою Instagram-сторінку і часто радує шанувальників різноманітними знімками, в тому числі і досить відвертого характеру.
Останній опублікований кадр саме такий.
На ньому Котова позує в білій сорочці з розстебнутими ґудзиками на грудях в оточенні троянд. Під низ вона одягла світлий бюстгальтер, який визирає з-під одягу. Дівчина з розпущеним волоссям сіла на стілець і вигнулась у спокусливій позі, прикривши очі.
Пристрасний вид Котової нікого не залишив байдужим. Фолловери взялися коментувати побачене, зазначивши, що Тетяна виглядає дуже спокусливо.
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Раніше ми повідомляли, що відома співачка й екс-учасниця групи «ВІА-Гра» Тетяна Котова продемонструвала ідеальну фігуру в купальнику.
Так, зірка відповідає на запитання шанувальників, супроводжуючи це все спокусливими знімками з відпустки. На одному з них Котова позує в закритому, який підкреслює її «осину» талію. При цьому їй задають питання про вік, на який вона так і не відповіла.
На іншому знімку Котова вирішила приспустити мереживну білизну і показати всім ідеальних «близнят». Як можна помітити, у неї питали, де вона робила операцію на грудях.
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