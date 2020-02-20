Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала новий образ

На фото Тетяна позує в білій сукні в підлогу з великим розрізом. Також в одязі виявилося огроммное декольте, в якому Котова показала свою гідність без білизни. Співачка позувала на маленькій вуличці без взуття. На тлі можна побачити різнобарвні будівлю і рослинність в горщиках. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відмінна новина ! Завтра я проведу весь день у супроводі. Шукаємо все про мій день у них в Instagram сториз — зустрічі, тренування, записи пісень, світські тусовки і що-небудь особисте. Напиши, в яку сферу життя тобі хочеться підглянути найбільше?", - написала Котова під фото.

"Найбільше хотілося б побачити як відбувається запис пісень. Інтері-е-е-знз", "Шикарне плаття. Колір просто вогонь. Сидить ідеально", "Тетяна класно виглядаєш", "Можна коментар під моїм фото від Тетяни?", "Мені все цікаво! Буду спостерігати", "Музика і зустрічі", "Яка строцняшка. Хотілося б подивитися на запис пісень", "До чого ж гарна!".

Раніше ми повідомляли, що популярна співачка і колишня учасниця групи ВІА-Гра " Тетяна Котова показала дуже спокусливий знімок.

34-річна знаменитість є активним користувачем мережі Instagram, де частенько тішить шанувальників новими знімками, зробленими під час фотосесій, так і в повсякденному житті.

Повідомлялося, що Тетяна Котова, колишня учасниця групи ВІА Гра продемонструвала нове фото в Instagram.

На ньому Котова позує в білій сорочці з розстебнутими ґудзиками на грудях в оточенні троянд. Під низ вона одягла світлий бюстгальтер, який визирає з-під одягу. Дівчина з розпущеним волоссям сіла на стілець і вигнулась у спокусливій позі, прикривши очі.

Пристрасний вид Котової нікого не залишив байдужим. Фолловери взялися коментувати побачене, зазначивши, що Тетяна виглядає дуже спокусливо.

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