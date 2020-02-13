Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала новий образ в Instagram

На фото Котова позує в білому піджаку, при цьому не надівши нижня білизна. Тетяна сіла на м'який килимок, склавши ноги під себе і поклавши між ними руки. Співачка в цей раз позувала з розпущеним волоссям. Поруч можна побачити книги або щось подібне, на тлі вазон з квіткою, а також велику двері. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків під фото. Вони також написали кілька коментарів, в яких відзначали красу Тетяни і її свіжість, незважаючи на вік.

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала новий соковитий образ у білій майці.

На фото Котова позує в білій майці, бретельки якої былыи спущенны. Тетяна показала великим планом свою головну гордість. Співачка позувала у цей раз з розпущеним волоссям. Крім артистки, на знімку нічого не видно.

"З трепетом і хвилюванням чекаю завтрашнього дня, адже завтра я ... Спробуй вгадати, що з'явиться в моєму житті?", - написала Котова під фото.

Повідомлялося, що популярна виконавиця Тетяна Котова і колишня учасниця групи ВІА-Гра показала розкішне тіло у відвертому вбранні.

«Увага!!! У всіх моїх відео беруть участь прості і доступні речі з магазинів мас-маркету, може повторити кожен», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Котова крутиться на камеру в міні-сукню, демонструючи розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Фігура бомба», «ідеальне тіло», «не можна бути такою гарною», «візьми мене до себе на зйомки пліз», «шикарна», «просто розкішне тіло», - пишуть вони.

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