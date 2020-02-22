Известная фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников новыми откровенными снимками с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram-страницу звезды.

«Время, которое вы любите тратить, не является потраченным впустую. Раньше я чувствовала себя очень виноватой, когда находила время просто расслабиться, отойти в сторону и ничего не делать. Но по мере того, как моя жизнь становилась все более беспокойной, и мы начинали больше заниматься бизнесом, я научилась ценить напрасную трату времени и отключение от жизни и ответственности, по крайней мере, на несколько часов за раз. Я замечаю, что это имеет огромное значение для моего психического здоровья. Не забудьте сделать себя приоритетом в эти выходные и сделать что-то только для вас, даже если это всего на час», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что пост Чери сопровождала откровенным снимком в прозрачном белье, из-под которого выглядывают аппетитные формы модели.

"Идеальный вид", "божественное тело", "невозможно быть настолько красивой", "Чери, ты очень красивая", - пишут они.

Напомним, Ана Чери позировала в крохотном бикини, раздвинув при этом ноги. Дополняли образ звезды очки и шляпа в стиле «леопард». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Я просто собиралась опубликовать то, что чувствовала в этой поездке. Серьезный вопрос. Instagram забрал лайки? Потому что я все еще вижу свои», - говорится в подписи.

Ранее мы писали, что Ана Чери привлекла внимание пользователей сети откровенными снимками с отдыха. Девушка отправилась позагорать и поплавать в океане. На снимках девушка появилась в необычном месте. Посреди океана стоят несколько качель, у которых и позирует Ана Чери.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.