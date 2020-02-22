Экс-солистка "ВИА Гры", жена певца Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, похвасталась своим навыком

Оказывается, звезда не только умеет петь, но и играет на пианино, пишет Politeka.net. Соответствующее видео Альбина опубликовала в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Джанабаева позировала в красивом черном платье с глубоким декольте. Она немного спустила наряд с одного плеча. Платье выгодно подчеркнуло фигуру знаменитости: ее стройную талию и пышную грудь.

Объемная прическа дополнила чарующий образ, а макияж с акцентом на глаза - в частности пышные ресницы - выделил идеальные черты лица звезды.

Также на звезде заметны объемные серьги, часы и несколько колец разных цветов.

Альбина выпрямила спинку и немного поиграла на инструменте, стоящем у окна.

"Иногда, люблю посидеть и повспоминать, что когда-то учила наизусть, или даже разобрать что-то новое, но главное подходить к инструменту, ну хотя бы изредка, а то недолго и разучиться........🤨😂😅😇

А вы играете на каком-нибудь музыкальном инструменте? Есть желание посвящать этому время? 🎹 🎺 🎻 🥁 🎸🎷🪕", - поинтересовалась знаменитость у подписчиков.

За час пост собрал более 15 тысяч просмотров и много комментариев.

"Да, тоже играю. Но многое забыла. Хотя до сих пор иногда приснится кошмар , что играю на гос.экзамене и резко забываю «что же идёт дальше» 🙈", "вот это 🔥🔥🔥", "😳😳Афигееетть. ??? Альбина !! Вы так играете круто 🙏", "МАЭСТРО❤️❤️❤️!!! КАК ЖЕ БЛАГОРОДНО🎼🎹♥️😘", "Я на гитаре играю, вернее только учусь. Так пианино слишком большой инструмент, тяжело затащить в квартиру", "Альбин, какая Вы способная!!! Я восхищаюсь! Я не играю только пою😅! Но очень хотелось бы научиться играть на фортепиано я очень люблю!!!! А Вы молодец!!!...", "Бравоооо👏👏👏👏👏🔥😁круто!!! Я нет, мне не дано", "Альбина😲👍😍Просто чудо!!! Шикарна! Женственна! Обворожительна! Талантище!!! И многое другое... в такой хрупкой красавице😘", "Здорово играете ❤️", - написали пользователи сети.

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