Екс-солістка "ВІА Гри", дружина співака Валерія Меладзе, Альбіна Джанабаєва, похвалилася своїм навиком

Виявляється, зірка не тільки вміє співати, але і грає на піаніно, пише Politeka.net. Відповідне відео Альбіна опублікувала у своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Джанабаєва позувала у красивій чорній сукні з глибоким декольте. Вона трохи спустила наряд з одного плеча. Сукня вигідно підкреслила фігуру знаменитості: її струнку талію і пишні груди.

Об'ємна зачіска доповнила чарівний образ, а макіяж з акцентом на очі - зокрема пишні вії - виділив ідеальні риси обличчя зірки.

Також на зірці помітні об'ємні сережки, годинник і кілька кілець різних кольорів.

Альбіна випрямила спину і трохи пограла на інструменті, що стоїть біля вікна.

"Іноді, люблю посидіти і позгадувати, що колись вчила напам'ять, або навіть розібрати щось нове, але головне підходити до інструменту, ну хоча б зрідка, а то недовго і розучитися........🤨😂😅😇

А ви граєте на якомусь музичному інструменті? Є бажання присвячувати цьому час? 🎹 🎺 🎻 🥁 🎸🎷🪕", - поцікавилася знаменитість у підписників.

За годину пост зібрав понад 15 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Так, теж граю. Але багато чого забула. Хоча дотепер іноді присниться кошмар , що граю на держ. іспиті і різко забуваю «що ж йде далі» 🙈", "ось це 🔥🔥🔥", "😳😳Афигееетть. ??? Альбіна !! Ви так граєте круто 🙏", "МАЕСТРО❤️❤️❤️!!! ЯК ЖЕ БЛАГОРОДНО🎼🎹♥️😘", "Я на гітарі граю, вірніше тільки вчуся. Так піаніно занадто великий інструмент, важко затягнути в квартиру", "Альбін, яка Ви здатна!!! Я захоплююся! Я не граю тільки співаю😅! Але дуже хотілося б навчитися грати на фортепіано я дуже люблю!!!! А Ви молодець!!!...", "Бравоооо👏👏👏👏👏🔥😁круто!!! Я ні, мені не дано", "Альбіна😲👍😍Просто чудо!!! Шикарна! Жіночна! Чарівна! Талантище!!! І багато іншого... у такої тендітній красуні😘", "Чудово граєте ❤️", - написали користувачі мережі.

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