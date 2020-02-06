Кайли Дженнер похвасталась своей роскошью в прозрачном костюме

Самая молодая миллиардерша, Кайли Дженнер прошлись с сестрой Кендалл Дженнер в супероткровенных нарядах, посветив прелестями со всех сторон. Об этом пишет Politeka.net.

Инста-красотки показали свои идеальные красотки в одном белье. Кендалл была в белых трусиках и бюстгальтере, на которые сверху надела прозрачное буди с кружевом в цвет. На спине у нее были привязаны крылья из белых перьев, которые достигали пола. Волосы модель оставила распущены, при этом добавив им объем с помощью мусса или лака для волос.

Кайли Дженнер эпатировала публику своим бюстом внушительного размера, которые еле удержал бежевый бюстгальтер. Трусики в тон она «спрятала» за стразами на прозрачном костюме, который полностью утягивал ее тело, оставив лишь глубокое декольте до пупка. Волосы миллиардерши были уложены по примеру сестры, кроме того, они были светлыми с отросшими корнями.

Третье фото – красотки идут впереди, а фотограф решил запечатлеть их сочные фигуры сзади. Кайли угадала с костюмом, который прикрыл все пикантные места, однако же, Кендалл засветила лишнее в невидимых трусиках.

«С моим ангелом», – подписала она фотографии.

В комментариях поклонники звездных красоток начали делиться впечатлениями от увиденых фото.

«Кендалл вылитый злодей, ей богу», «Жизнь не справедлива иногда», «Мои любимые снимки у тебя», «Кендалл моя жизнь», «Вы обе такие горячие 😛🔥», – написали в сети.

Напомним, что Кайли Дженнер нарядилась одинаково с дочерью и устроила безумную вечеринку. везда создала для ребенка вселенную, которую назвала в честь дочери Stormi World. На место празднования прибыло множество звездных гостей, которых ждали надувные головы Сторми. Огромное лицо девочки установили на входе (которым служил ее рот).

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

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