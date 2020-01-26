Супермодель Кендалл Дженнер, старшая сестра Кайли Дженнер, ошарашила сменой внешности

Жгучая брюнетка Кендалл Дженнер сменила цвет волос. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Кайли Дженнер в Instagram.

Красотка выкинула фото новой себя в сториз в соцсети инстаграм. На нем она позирует сидя в автомобиле в коричневой тонкой маечке на бретелях и с массивным золотым колье на шее. Свой образ она дополнила дерзким макияжем в карамельных тонах и увесистыми серьгами в цвет колье.

Сзади нее видно открытый люк в авто, видно, что фото или архивное, или было сделано в южных штатах Америки.

На корнях волос можно заметить темные отросшие волосы, что говорит или о профессиональной ретуши в фотошопе, или о том, что модель действительно стала блондинкой.

Отметим, что пользователи не смогли прокомментировать фото Дженнер, потому что она выставила его в сториз.

Раннее Кендалл Дженнер опубликовала фото с парнем, на котором была с коротеньким хвостиком темно-каштановых волос. Скорее всего, смена внешности красотки – это фейк, которым она пользуется для большего привлечения внимания.

Напомним, что 24-летняя модель Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей современности.

На ее счету сотни фотосессий и рекламных кампаний для ведущих модных брендов, а также череда откровенных выходов. Девушка, как и ее сестра Ким Кардашьян, прославилась съемками в семейном реалити-шоу и уже успела завоевать сердца людей по всему миру.

Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где собрала огромную армию поклонников, состоящую из 119 миллионов человек.

На этот раз модель показала фото, на котором позирует в коротком топе черно-красного цвета. А изюминкой фотографии стали глаза модели, которые достаточно ярко накрашены.

Напомним, что Кендалл Дженнер показала роскошную фигуру в коротком топе

Как сообщала Politeka, Кендалл Дженнер без зубов напугала внешним видом: "Боже, что случилось..."

Также Politeka писала, супермодель Кендалл Дженнер полностью разделась для фото: «Я довольна…»