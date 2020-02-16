Модель Алена Омович, которую уже давно называют украинской Ким Кардашьян, разозлилась на поклонников и жестко ответила на критику ее внешности

Омович решила подтвердить свои слова очередным «голым» фото, еще больше разозлив поклонников. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на свежем снимке украинская Кардашьян разделась до трусов. Она позирует лишь в одних кружевных красных трусиках, а на ее волосах плюшевая маска для сна. Она сидит на кровати, расставив ноги в стороны, тем самым еще более раззадоривая своих хейтеров.

«Хватит писать, что это «ПОШЛО»!!! Зачем Вы пышите оскорбления под постами?! Типо страшная, худая, проститутка, переделанная, уберите это с моей ленты.... НЕ СМОТРИТЕ! Если вам такое не нравится, чего подписались? Если вам все не то, зачем смотрите? Как по мне, это странно заходить на незнакомых мне людей, которые мне не нравятся, и выливать грязь», – написала разгневанная Омович.

Она добавила, что будет продолжать это делать, потому что это заходит аудитории.

Также в комментариях пользователи сети не смогли промолчать и ответили ей.

«По лицу похоже, что прибухивает ваша моделька! может и ошибаемся конечно ...», «Зависть женская - страшное дело», «Классно и смело! Молодец», «Мне кажется такими фото в наше время никого не удивить, листаю ленту как обычно», «очень красивая😍😍», «Ты супер, никого не слушай, а крыло из трусов прям интригует..», «Это комплименты )) 😈просто люди так выражаются ))», «Красотка 👍🏻😘💐, а остальные пусть завидуют они просто ничтожны во всём остальном, ибо их развитие застало на уровне древнего человека, не обращайте внимание и продолжайте в том же духе, я вас люблю», «Продолжай в том же духе малышка(можно тебя так называть). А на жаботню не обращай внимания!», «Как у нее такая талия?», – написали в комментариях под фото.

Напомним, что Алена Омович показала лицо до и после пластики, кадры поражают: "Безумно!".

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