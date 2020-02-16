Самая молодая миллиардерша мира, модель Кайли Дженнер предстала в новом образе
Красотка часто меняет образы, и помогает ей в этом большая коллекция париков, пишет Politeka.net. На днях в ее Инстаграм появился снимок, на котором красотка позирует с русыми волосами. Известно, что Кайли на самом деле брюнетка.
Дженнер надела обтягивающий черный гольф, который выделил ее пышную груди, а длинные волосы прикрыли ее. На одном рукаве модели - одежда, похожая на кожаную куртку.
Талия звезды тоже подчеркнута, вероятно, брюками с высокой посадкой.
Знаменитость дотронулась к волосам и посмотрела в телефон, делая селфи. Кайли приоткрыла губы и выглядела очень соблазнительно, от нее можно потерять голову.
Стоит отметить, что маникюр звезды - длинные ногти бежевого оттенка, видимо под новый цвет волос.
"Новая атмосфера 🤎🖤", - подписала снимок звезда.
За два часа публикация собрала более трех миллионов лайков и много комментариев.
Поклонники написали комплименты новому цвету волос, а также внешности звезды в общем.
"Даааа! Она приближается к блондинке, это бомба", "Почему ты копируешь меня, Кайли, я буквально сегодня покрасила волосы в каштановый?", "Прекрасная", "Мне нравится", "Я люблю тебя, крошка", "Красивая женщина", "Замечательная!", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала в красном обтягивающем костюме в авто.
Наряд подчеркнул ее идеальные формы: пышные груди и бедра.
Кайли находилась на заднем сиденье, закинув ножку на ножку. Выглядела она роскошно.
Дополнили ее образ блестящие украшения и сумочка в виде губ. Макияж был нанесен в стиле Кайли - с акцентом на пышные ресницы.
Напомним, Кайли Дженнер покрутилась возле зеркала, показав фигуру с разных сторон перед тренировкой.
На кадрах Дженнер позирует без макияжа и укладки, с какой мы ее привыкли обычно видеть. Инста-знаменитость предстала перед нами обычной девушкой в обтягивающем костюме для спорта.
Короткий топ с вырезом под грудью и черные лосины с белыми полосами, небрежно приглаженные волосы – весь ее утренний лук.
Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.
Также Politeka писала, Кайли показала, чем искушает мужчин.