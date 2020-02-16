Самая молодая миллиардерша мира, модель Кайли Дженнер предстала в новом образе

Красотка часто меняет образы, и помогает ей в этом большая коллекция париков, пишет Politeka.net. На днях в ее Инстаграм появился снимок, на котором красотка позирует с русыми волосами. Известно, что Кайли на самом деле брюнетка.

Дженнер надела обтягивающий черный гольф, который выделил ее пышную груди, а длинные волосы прикрыли ее. На одном рукаве модели - одежда, похожая на кожаную куртку.

Талия звезды тоже подчеркнута, вероятно, брюками с высокой посадкой.

Знаменитость дотронулась к волосам и посмотрела в телефон, делая селфи. Кайли приоткрыла губы и выглядела очень соблазнительно, от нее можно потерять голову.

Стоит отметить, что маникюр звезды - длинные ногти бежевого оттенка, видимо под новый цвет волос.

"Новая атмосфера 🤎🖤", - подписала снимок звезда.

За два часа публикация собрала более трех миллионов лайков и много комментариев.

Поклонники написали комплименты новому цвету волос, а также внешности звезды в общем.

"Даааа! Она приближается к блондинке, это бомба", "Почему ты копируешь меня, Кайли, я буквально сегодня покрасила волосы в каштановый?", "Прекрасная", "Мне нравится", "Я люблю тебя, крошка", "Красивая женщина", "Замечательная!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала в красном обтягивающем костюме в авто.

Наряд подчеркнул ее идеальные формы: пышные груди и бедра.

Кайли находилась на заднем сиденье, закинув ножку на ножку. Выглядела она роскошно.

Дополнили ее образ блестящие украшения и сумочка в виде губ. Макияж был нанесен в стиле Кайли - с акцентом на пышные ресницы.

Напомним, Кайли Дженнер покрутилась возле зеркала, показав фигуру с разных сторон перед тренировкой.

На кадрах Дженнер позирует без макияжа и укладки, с какой мы ее привыкли обычно видеть. Инста-знаменитость предстала перед нами обычной девушкой в обтягивающем костюме для спорта.

Короткий топ с вырезом под грудью и черные лосины с белыми полосами, небрежно приглаженные волосы – весь ее утренний лук.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

Также Politeka писала, Кайли показала, чем искушает мужчин.