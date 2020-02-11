Известная фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников новыми откровенными кадрами в бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Эти цвета - это все ... Багамские воды не похожи ни на что другое, что я когда-либо видела, это волшебно. ✨ 💦 @benmoreland с навыками беспилотника 🙌 🏼 🙌 🏼 💕 # Багамы # Пляж # дрон # вода # океан #бикини # девчушка #fitgirl # fun PS интересно, сможете ли вы определить момент, когда мне в лицо брызнет волна», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Чери позирует в розовом мини-бикини, которое подчеркивает ее роскошные формы. Звезда балуется на пляже и плескается в воде.

«невероятное тело, бомба», «Так держать, детка», «огонь!», «выглядишь великолепно! Ты непревзойденная», «черт, как же это красиво», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Ана Чери предстала в красивом ярком образе на пляже. Ана выбрала желто-розовый купальник. Девушка приподняла лямки низа купального наряда выше бедер.

Красотка спустила лямки желтого верха и сжала большую грудь руками с обеих сторон. Таким образом, девушка немного засветила лишнее, а пышные прелести едва держались в купальнике.

На втором фото девушка немного нагнулась к фотографу, зажав грудь. Ее сфотографировали крупным планом. При этом можно вдоволь налюбоваться не только внушительными формами звезды, но и стальным прессом. Как же здесь жарко от такого образа.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.