Известная российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, чем занимается уже долгое время

Звезда разместила фото в Инстаграм, на котором стоит в интересной позе, пишет Рoliteka.net. Телеведущая нагнулась, прикоснувшись одной рукой к щиколотке, а вторую руку она подняла вверх.

При этом сзади российской знаменитости находится мужчина, который помогает Анфисе делать упражнение, взявшись за ее ладонь.

Позирует Чехова в обтягивающем спортивном костюме, на коврике. Звезда выглядит довольной и непринужденной.

В посте телеведущая рассказала, что продолжает заниматься йогой, однако редко выкладывает фото об этом.

Чехова признается, что фото старое, но это ничего не меняет - она активно занимается и сейчас.

"Йогу я полюбила не сразу. Лишь когда стала более осознанной. И мне нравятся именно индивидуальные занятия", - рассказала она и восхитилась своими учителями.

По словам звезды, она часто опаздывает, поэтому она решила приглашать тренера к себе домой.

"Стараюсь заниматься два раза в неделю, если график позволяет... за время занятий 7 потов сходит и мышцы потом болят. Но вместе с тем, эта йога помогает мне быть в контакте не только с моим телом, но еще останавливать беспокойный ум, и прислушиваться к тихому голосу своей души👌🏼 Идеальное сочетание", - рассказала знаменитость.

За час пост Анфисы собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Вы умница , Анфиса , все мои девочки берут с вас пример ! 👏", "А вот теперь дальше в продолжение головы параллельно полу руку протянуть можете? Клевая растяжка🔥👏", "Вот это настоящая женщина", "Чеховаааа супер 🙏", "Тебе не йогой надо )) а НА ШТАНГУ НА ТЯЖЕЛЫЕ ВЕСА- тогда будешь классная! А это так баловство", "Я тоже хочу заняться йогой давно. Думаю, что мы с ней подружимся❤️", "Сама без йоги не могу жить👌", "Я тоже все собираюсь пойти в спортзал) видимо не нужны индивидуальные тренировки 🙈чтобы кто-то меня мотивировал)", "Анфиса, вы очень красивая😍", "Respect ✊", "Эх вы прекрасная", "Такая у вас достойная и гордая красота. Да и человек вы крайне умный)", - написали пользователи сети.

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