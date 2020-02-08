Американская фитнес-модель и одна из самых знаменитых красоток Instagram Ана Чери показала, чему обязана своей роскошной фигурой

Девушка, которая сделал себя сама путем изнурительных многочасовых тренировок в спортзале, сегодня пожинает плоды своего трудолюбия, передает Politeka.

Ее идеальной фигуре завидуют миллионы женщин по всему миру, и не меньше мужчин облизываются на эту знойную кареглазую красотку.

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@cheri_fit 🙌🏼 add this set to your next upper body day 💪🏼 Reverse Fly, Tricep Extensions and Narrow Pushups. Triple Set/ Do 20 reps of each exercise 4 times. #CheriFitChallenge Cheri Fit is sold out of this color in the Aero leggings, we still have some sizes left in Tri-blend Red. Currently working on a restock! What other colors should I do for this legging style??? 🤍🧡💚💙💜 #CheriGang #BeMore #BeMoreAthletics #CheriFit

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Красоту девушки оценили и известные бренды нижнего белья, которые наперебой предлагают ей выгодные рекламные контракты. Сегодня Ана Чери – в тройке самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram.

Однако за успехом и красивыми снимками стоит адский труд. Несмотря на то, что сейчас мисс Гарсия на вершине популярности, она по-прежнему активно занимается в спортзале.

Ана Чери

Видео одного из занятий она опубликовала на своей страничке. В кадре Ана Чери в лосинах, подчеркивающих аппетитные формы, и коротком топе выполняет упражнения с гантелями и отжимается. При этом камера показывает самые соблазнительные формы красотки, чтобы мотивировать и других работать над своей фигурой.

Всего за час видео собрало почти 67 тысяч лайков, всего же аудитория спортивной девушки составляет 12,4 млн человек по всему миру.

Ранее мы рассказывали о том, что Ана Чери поделилась снимком с пляжа, на котором позирует, втиснув роскошные формы в крохотный наряд. Как можно заметить, девушка якобы пытается его развязать.

Снимок сделан во время ее отдыха вместе с мужем Беном Морландом, который работает фитнес-инструктором.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.