Идеальная фигура досталась девушке не просто так

Американская фитнес-модель и одна из самых знаменитых красоток Instagram Ана Чери показала, чему обязана своей роскошной фигурой

Девушка, которая сделал себя сама путем изнурительных многочасовых тренировок в спортзале, сегодня пожинает плоды своего трудолюбия, передает Politeka.

Ее идеальной фигуре завидуют миллионы женщин по всему миру, и не меньше мужчин облизываются на эту знойную кареглазую красотку.

Красоту девушки оценили и известные бренды нижнего белья, которые наперебой предлагают ей выгодные рекламные контракты. Сегодня Ана Чери – в тройке самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram.

Однако за успехом и красивыми снимками стоит адский труд. Несмотря на то, что сейчас мисс Гарсия на вершине популярности, она по-прежнему активно занимается в спортзале.

Видео одного из занятий она опубликовала на своей страничке. В кадре Ана Чери в лосинах, подчеркивающих аппетитные формы, и коротком топе выполняет упражнения с гантелями и отжимается. При этом камера показывает самые соблазнительные формы красотки, чтобы мотивировать и других работать над своей фигурой.

Всего за час видео собрало почти 67 тысяч лайков, всего же аудитория спортивной девушки составляет 12,4 млн человек по всему миру.

Ранее мы рассказывали о том, что Ана Чери поделилась снимком с пляжа, на котором позирует, втиснув роскошные формы в крохотный наряд. Как можно заметить, девушка якобы пытается его развязать.

Снимок сделан во время ее отдыха вместе с мужем Беном Морландом, который работает фитнес-инструктором.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.