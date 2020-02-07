Известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд опубликовала новый сториз, в котором показала свое соблазнительное тело

Звезда предстала в красном белье, пишет Рoliteka.net.

Публикация была сделана в стиле бумеранг. Эби позировала в нижнем белье с бахромой. Верх обтянул формы модели и едва выдерживает их.

Низ был с поясом, который обвил тонкую талию Рэтчфорд. Сложилось впечатление, что трусики не прилегают к телу, и немного отходят от него, засветив пикантные места.

Нельзя не обратить внимания на стальной пресс звезды. Ну, о формах уже написано, однако не сказано о бедрах. Упругая пятая точка - еще одно достоинство Эбигейл, которым она непрочь похвастаться.

Макияж лишь подчеркнул красоту модели - ее большие глаза и пышные губы.

Звезда позировала, держа в руках розу. Девушка немного изогнулась и прикоснулась к цветку. Губы модели приоткрыты, и она пристально смотрит в камеру.

В общем, выглядит Эби просто великолепно, похожа на королеву разврата.

Модель позирует в помещении, позади нее виден остальной букет, стоящий в вазе.

Отметим, Рэтчфорд с детства мечтала стать популярной и ей это удалось благодаря откровенным снимкам в Инстаграм.

Поскольку, девушка является фитнес-моделью, то иногда она делает посты на данную тему.

Примечательно, что он родилась в многодетной семье, она была пятой из семи детей.

Напомним, Эбигейл позировала в откровенном белье, которое максимально подчеркивает ее роскошные формы. Модель выставила руку впред и поманила пальцем.

«Иди ко мне», - коротко говорится в подписи.

Подписчики бурно обсудили ее образ и восхитились такой красотой.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в собственной гардеробной на фоне обуви. Как можно заметить, на ней абсолютно ничего нет, кроме туфлей. Она посмотрела в камеру, ее волосы были распущены. Фото получилось очень горячим.

«Нечего надеть. Импровизированная фотосессия в собственном шкафу», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что красотка предстала в белом обтягивающем топе с глубоким декольте, которое хорошо приоткрывало ее прелести.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.