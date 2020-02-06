Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд заставила краснеть всех своих подписчиков, поскольку поделилась чрезвычайно откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Иди ко мне», - коротко говорится в подписи.

На снимках Эбигейл позирует в откровенном белье, которое максимально подчеркивает ее роскошные формы.

«Уже бегу», «невероятно, как можно быть такой красивой», «не могу перестать смотреть на это – просто бомба», «горячая кисуля», «какие формы – загляденье», «нельзя быть настолько чертовски красивой», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд решила наплевать на приличие и показала чрезмерно откровенный снимок.

«Нечего надеть. Импровизированная фотосессияв собственном шкафу», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в собственной гардеробной на фоне обуви. Как можно заметить, на ней абсолютно ничего нет, кроме туфлей. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«я не верю, что самой красивой женщине в мире нечего надеть», «и не нужно – тебе и так хорошо», «не прекращай так баловать нас», «божественная!», - пишут они.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.